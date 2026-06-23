Nuevas imágenes revelaron los movimientos de Barrelier tras la desaparición de Agostina. 

La investigación por el crimen de Agostina Vega incorporó en las últimas horas una nueva evidencia que podría ser clave. Se trata de una serie de imágenes en las que aparece Claudio Barrelier, principal acusado del caso, realizando movimientos que ahora son analizados por los investigadores frente a una cámara de seguridad.

Las imágenes, registradas el domingo 24 de mayo , muestran al principal acusado caminando frente a su vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo 878, pocas horas después del crimen y antes de que el cuerpo de la adolescente fuera descartado.

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Para los investigadores, la secuencia podría aportar información clave sobre las acciones que realizó tras el asesinato. Según trascendió, el acusado salió de su domicilio, cruzó hacia la vereda de enfrente y se acercó directamente a una cámara de seguridad ubicada en la zona.

Las imágenes muestran al acusado observando el dispositivo durante varios segundos antes de continuar caminando. Los investigadores analizan si intentaba verificar el alcance de la cámara y las zonas que podían quedar registradas.

El dato cobra relevancia porque se trata del mismo equipo de vigilancia que ya había captado dos momentos fundamentales para la causa como el ingreso de Agostina Vega junto al acusado durante la noche del 23 de mayo y el momento en que el sospechoso trasladó el cuerpo de la joven hacia un vehículo dos días después.

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En las nuevas imágenes, Barrelier aparece con pantalón gris, campera del mismo color, capucha azul y zapatillas negras. El fiscal Raúl Garzón sostiene que el acusado habría asesinado a Agostina en su vivienda y luego intentado ocultar sus movimientos antes de descartar el cuerpo.

Para los especialistas, estas nuevas evidencias podrían ayudar a reconstruir con mayor precisión los movimientos posteriores al crimen.

La causa continúa sumando pruebas y las imágenes de las cámaras de seguridad se convirtieron en un elemento clave para esclarecer el crimen y avanzar en la situación procesal de los tres detenidos.

Caso Agostina Vega: la hipótesis de los investigadores

Para el fiscal Garzón, Agostina ingresó a la vivienda ubicada en el barrio Cofico el 23 de mayo. La hipótesis de la investigación sostiene que, entre esa noche y la madrugada siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

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Después del crimen, según la hipótesis de la fiscalía, Barrelier habría mantenido el cuerpo durante varias horas antes de iniciar las maniobras para ocultarlo.

La reconstrucción judicial sostiene que el lunes por la mañana Barrelier habría trasladado los restos en el Ford Ka de Soledad Andreani hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde los habría enterrado con el objetivo de ocultar evidencias del crimen.