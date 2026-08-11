El Banco Nación lanzó un plan para comprar autos 0 km: cómo es y quiénes puedes acceder

El Banco Nación lanzó un nuevo plan para comprar autos 0 km en hasta 48 cuotas, a través de un acuerdo con Volkswagen Argentina. La propuesta busca facilitar el acceso a vehículos nuevos mediante préstamos personales sin prenda y con condiciones diferenciadas según el perfil del cliente.
La línea se llama “+Autos con BNA” y permite solicitar créditos de hasta $20 millones para adquirir vehículos Volkswagen en concesionarios oficiales adheridos. El plan alcanza a unidades cuyo valor no supere los $60 millones.
De qué se trata el plan
La operatoria funciona como un préstamo personal sin prenda, es decir, no se trata de un crédito prendario tradicional. El dinero se destina a la compra de autos 0 km de Volkswagen dentro de los modelos incluidos en el programa.
Los plazos de financiación van desde 24 hasta 48 meses y el sistema de amortización será francés, con cuotas mensuales. Toda la gestión se realiza en los concesionarios oficiales adheridos, donde los interesados pueden consultar modelos disponibles, tasas aplicables y requisitos.
Quiénes pueden acceder
Podrán acceder al plan las personas que cumplan con los requisitos de evaluación crediticia del Banco Nación. La aprobación del préstamo dependerá del perfil financiero de cada solicitante y de la normativa vigente de la entidad.
El beneficio tiene condiciones distintas para quienes acreditan haberes en el Banco Nación y para quienes no cobran su sueldo en esa entidad.
Para clientes que cobran haberes en el banco, la tasa nominal anual será del 27% para operaciones a 24 meses y del 30% para plazos de 30 a 48 meses.
En cambio, para quienes no perciben sus haberes en el Banco Nación, la tasa será del 37% a 24 meses y del 40% para plazos de 30 a 48 meses.
Las principales condiciones
- Operatoria: “+Autos con el BNA”.
- Préstamo Personal sin prenda.
- Vehículos alcanzados: modelos Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos. Según la web de la automotriz, incluye Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saviero y Amarok, siempre que no superen el valor de $60.000.000.
- Monto máximo por financiar: hasta $20.000.000.
- Plazo: desde 24 y hasta 48 meses.
- Sistema de amortización: Francés.
El Banco Nación lanzó una línea de préstamos personales para comprar autos Volkswagen 0 km en concesionarios oficiales.
Qué modelos incluye
El plan alcanza a vehículos Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos. Entre los modelos incluidos aparecen Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saviero y Amarok, siempre que el valor de la unidad no supere los $60 millones.
Los interesados deberán consultar en cada concesionario la disponibilidad de unidades, versiones, precios y documentación necesaria para iniciar la solicitud.
Cómo se hace el trámite
La gestión se realiza directamente en los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos. Allí se inicia el pedido del crédito, se analiza el perfil del cliente y se informa si corresponde avanzar con la operación.
Desde el Banco Nación aclararon que el otorgamiento del préstamo no es automático: queda sujeto a evaluación crediticia y aprobación formal.
Lo que tenés que saber
- El plan se llama “+Autos con BNA”.
- Es una línea del Banco Nación junto a Volkswagen Argentina.
- Permite comprar autos 0 km en hasta 48 cuotas.
- El préstamo máximo es de $20 millones.
- Aplica para vehículos de hasta $60 millones.
- Es un préstamo personal sin prenda.
- Los plazos van de 24 a 48 meses.
- Las tasas son más bajas para quienes cobran sueldo en Banco Nación.
- La gestión se realiza en concesionarios oficiales Volkswagen adheridos.
- El crédito está sujeto a evaluación y aprobación bancaria.
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