Javier Milei presentará en cadena nacional la reforma del Banco Central: los cambios que impulsa

El presidente Javier Milei presentará este jueves, mediante una cadena nacional , el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , una iniciativa que el Gobierno considera uno de los cambios estructurales más relevantes de la gestión para avanzar sobre el principal compromiso asumido tras las elecciones de 2023 : combatir la inflación .

Por ese motivo, el Ejecutivo resolvió comunicar oficialmente el envío de la iniciativa al Congreso a través de una transmisión conjunta por televisión y radio . La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina constituye el marco legal que establece cómo debe funcionar el organismo, cuál es su estructura institucional y cuáles son las facultades que posee.

Su contenido resulta clave porque, al definir las reglas del BCRA , también determina los lineamientos de la política monetaria , especialmente en tres aspectos centrales: el alcance de la emisión de dinero para cubrir necesidades del Estado, el orden de prioridades de sus objetivos y el grado de autonomía con el que actúa la entidad.

A lo largo de la historia económica y financiera de Argentina , la Carta Orgánica fue modificada en distintas oportunidades. La reforma más reciente, sancionada en 2012 , es precisamente la que el presidente Javier Milei busca cambiar. En aquella ocasión, el kirchnerismo redefinió el alcance del Banco Central , ampliando sus objetivos para que dejara de concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda y pasara a desempeñar un rol más amplio dentro de la conducción de la política económica .

Sin embargo, el aspecto más significativo de la modificación aprobada en 2012, promovida por quien entonces conducía el organismo, Mercedes Marcó del Pont, fue la flexibilización de las restricciones para que el Banco Central pudiera asistir financieramente al Tesoro mediante emisión monetaria.

Limitar la emisión para financiar al Tesoro

Según la visión del Gobierno, esa decisión contribuyó a profundizar el proceso inflacionario que, catorce años más tarde, la Argentina todavía no ha logrado revertir. La reforma de la Carta Orgánica “es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación".

"Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, sostuvo el vocero presidencial, Adrián Ravier, para justificar el mensaje presidencial del próximo jueves.

El Gobierno trabaja en los últimos ajustes del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, una tarea en la que intervienen directamente Javier Milei, el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

La iniciativa que será remitida al Congreso propone, como puntos centrales, limitar las posibilidades de que el Banco Central financie al Estado, reforzar la autonomía del organismo frente al poder político y restablecer como objetivo prioritario la misión exclusiva de “preservar el valor de la moneda”.

Uno de los principales objetivos del Gobierno es eliminar por completo la posibilidad de que el Tesoro reciba financiamiento a través de la emisión monetaria. Con ese fin, la propuesta contempla derogar lo establecido en el artículo 21, que regula los adelantos transitorios otorgados por el Banco Central al Estado, un instrumento que durante años fue utilizado para cubrir el déficit fiscal mediante la creación de dinero.

Antes de la reforma de 2012, esos adelantos tenían un plazo máximo de 12 meses y estaban sujetos a límites precisos: no podían exceder el 12% de la base monetaria, al que podía añadirse hasta un 10% de los recursos tributarios percibidos por el Gobierno nacional durante el ejercicio anterior, de acuerdo con la redacción vigente en ese momento del artículo 21.

Cambios sobre los adelantos transitorios y las utilidades del BCRA

La reforma impulsada por el kirchnerismo amplió los márgenes permitidos para la emisión destinada al financiamiento del Estado. A los límites ya existentes incorporó, con carácter extraordinario, un monto adicional equivalente al 10% de la recaudación tributaria del último año, cuya devolución podía extenderse por un período superior a 18 meses.

Además, eliminó la obligación de destinar esos recursos exclusivamente al pago de compromisos con organismos multilaterales, habilitando al Poder Ejecutivo a emplearlos para cualquier finalidad. La iniciativa de Javier Milei busca suprimir ese esquema en su totalidad.

La iniciativa también contempla eliminar la posibilidad de transferir al Tesoro las utilidades contables generadas por el BCRA, un procedimiento que incluso la propia administración de Javier Milei utilizó durante este año. Ese mecanismo consiste en girar al Estado, en pesos, las ganancias contables originadas por la revaluación de los activos nominados en dólares tras una devaluación.

Javier Milei presentará por cadena nacional la reforma del Banco Central

De acuerdo con la propuesta, esos resultados ya no podrán ser enviados al Tesoro y deberán permanecer como una reserva técnica dentro del organismo. Su utilización solo estará prevista en caso de que el país atraviese un contexto de deflación.

En lo que respecta al rol del Banco Central, la propuesta fija un único objetivo institucional: resguardar el valor de la moneda. De este modo, deja sin efecto el esquema de múltiples funciones incorporado en 2012, que también incluía la estabilidad financiera, el impulso al empleo y el desarrollo económico con equidad social. La intención de Javier Milei es que el organismo concentre exclusivamente su tarea en combatir la inflación.

Más autonomía y menos intervención política

La iniciativa también prevé suprimir el uso de las Letras Intransferibles, títulos que el Tesoro entregaba al BCRA a cambio de reservas internacionales y que, al no poder comercializarse en el mercado, carecen de un valor efectivo de negociación. Este mecanismo comenzó a utilizarse de manera sostenida desde 2006 y permitió que el Gobierno recurriera a las reservas del Banco Central para afrontar compromisos de deuda nominados en dólares.

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El proyecto incorpora además cambios destinados a fortalecer la autonomía del BCRA, al establecer condiciones más estrictas para la remoción de su presidente y de los integrantes del directorio. La intención es reducir la injerencia del Poder Ejecutivo sobre la conducción del organismo e impedir que sus máximas autoridades puedan ser desplazadas únicamente mediante un decreto, consolidando así su independencia institucional.

Nuevas sanciones para controlar la emisión monetaria sin respaldo

Desde el Gobierno adelantaron además que la reforma incorporará sanciones penales para los funcionarios que habiliten emisiones monetarias sin el respaldo correspondiente. Las penas de prisión alcanzarían tanto a las autoridades del Banco Central como a integrantes del Poder Ejecutivo y a legisladores que intervengan en ese tipo de decisiones.

Banco Central.

En caso de recibir la aprobación del Congreso, la reforma implicaría una profunda modificación del marco jurídico y del funcionamiento del sistema financiero argentino. Entre sus principales efectos, limitaría los mecanismos de financiamiento del Estado y fortalecería la autonomía del Banco Central de la República Argentina (BCRA).