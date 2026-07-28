Javier Milei presentará por cadena nacional la reforma del Banco Central

Javier Milei presentará el jueves 30 de julio, a las 20 , el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina . El Presidente explicará por cadena nacional los principales cambios que el Gobierno pretende implementar antes de enviar la iniciativa al Congreso.

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El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. La reforma es considerada por el Poder Ejecutivo como una de las principales iniciativas económicas e institucionales que buscará impulsar durante el segundo semestre.

Desde la Vocería Presidencial señalaron que Milei desarrollará los ejes centrales del proyecto y los argumentos económicos de la Casa Rosada. Según la postura oficial, el objetivo es establecer límites legales que impidan que futuras administraciones recurran al Banco Central para financiar el déficit público mediante emisión monetaria.

Uno de los puntos centrales será modificar la misión institucional del organismo. La propuesta establece que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda .

El Gobierno busca reemplazar el esquema vigente desde la reforma de 2012, que incluye entre las finalidades del BCRA la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Milei ya había anticipado durante su discurso por el Día de la Independencia que propondría modificar la Carta Orgánica para que la principal función de la entidad volviera a ser la protección del valor de la moneda.

Prohibir el financiamiento al Tesoro

Otro de los ejes será prohibir expresamente que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, tanto de manera directa como indirecta.

La restricción alcanzaría a instrumentos como los adelantos transitorios, que permiten al organismo otorgar fondos al Tesoro, y a la creación de Letras Intransferibles.

Estas letras fueron utilizadas por diferentes administraciones para tomar reservas del Banco Central y entregar a cambio títulos públicos que no pueden negociarse libremente en el mercado.

La intención oficial es impedir que la autoridad monetaria vuelva a ser utilizada para cubrir desequilibrios fiscales mediante la emisión de pesos.

Mayor independencia para las autoridades del BCRA

La reforma también pretende fortalecer la gobernanza y autonomía institucional del Banco Central.

Para ello, se establecerían mayores requisitos para remover al presidente y a los integrantes del directorio. Las autoridades solo podrían ser desplazadas por causas específicas contempladas en la legislación.

El Gobierno sostiene que este mecanismo otorgaría mayor estabilidad a la conducción del organismo y reduciría la posibilidad de que cada administración reemplace discrecionalmente a sus autoridades.

Ravier explicó anteriormente que la intención es que el Banco Central pueda mantener políticas monetarias de largo plazo con una mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo.

Restricciones para distribuir utilidades

El proyecto también limitará la posibilidad de que el Banco Central transfiera o distribuya sus utilidades.

La utilización de esos fondos quedaría habilitada únicamente en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como determinados escenarios de deflación.

Esta modificación busca impedir que las ganancias contables de la autoridad monetaria sean utilizadas habitualmente como una fuente de financiamiento del Estado nacional.

Sanciones para quienes financien el déficit con emisión

La Casa Rosada también plantea endurecer el régimen de responsabilidades para las futuras autoridades que utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal.

El Gobierno pretende incorporar sanciones para quienes autoricen mecanismos directos o indirectos de asistencia monetaria al Tesoro.

Este punto no formaría parte estrictamente de la nueva Carta Orgánica, sino que requeriría una modificación del Código Penal, según explicó el vocero presidencial durante una presentación oficial de los cinco ejes de la iniciativa.

La finalidad declarada es establecer una sanción ejemplificadora para los funcionarios que incumplan las restricciones previstas por la reforma.

El proyecto deberá pasar por el Congreso

Luego de la presentación presidencial, el Gobierno terminará de ajustar la redacción definitiva del proyecto para enviarlo al Congreso Nacional.

La iniciativa deberá ser tratada por las comisiones correspondientes y necesitará la aprobación de ambas cámaras para convertirse en ley. Allí se abrirá el debate entre el oficialismo, sus aliados y los bloques opositores sobre el alcance de la reforma y el futuro funcionamiento de la autoridad monetaria.

La elaboración de la propuesta involucra al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; al ministro de Economía, Luis Caputo; y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Las cinco claves de la reforma del Banco Central

Establecer como única función del BCRA la preservación del valor de la moneda.

Prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional.

Impedir la creación de nuevas Letras Intransferibles.

Reforzar la estabilidad e independencia de las autoridades del organismo.

Limitar la distribución de las utilidades del Banco Central.

Incorporar sanciones contra los funcionarios que financien el déficit mediante emisión monetaria.

Una reforma central para la agenda económica

La presentación por cadena nacional marcará el inicio formal del debate político sobre uno de los proyectos prioritarios del Gobierno. La discusión continuará en el Congreso, donde deberán definirse los alcances concretos de las prohibiciones, el régimen de sanciones y las nuevas condiciones de funcionamiento del Banco Central.