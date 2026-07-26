Javier Milei aseguró que busca eliminar por completo las retenciones al campo

El presidente Javier Milei respondió al pedido del campo de eliminar definitivamente las retenciones y afirmó que su Gobierno trabaja para avanzar hacia una eliminación total de ese impuesto.

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Durante el discurso de cierre de la Exposición Rural de Palermo, el mandatario sostuvo: “Estamos en camino de liberarlos por completo” y aseguró que las medidas adoptadas hasta ahora representan “el punto de partida” para una transformación del sector.

Antes de la exposición presidencial, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, había reclamado que las retenciones “deben dejar de existir por ley y para siempre”.

Milei afirmó que el sector agropecuario fue durante años uno de los principales afectados por las políticas económicas y sostuvo que “se atacó a la gallina de los huevos de oro”.

“El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda”, expresó el Presidente, quien agregó que su gestión busca dejar atrás una etapa de restricciones y cargas tributarias.

En ese sentido, aseguró que “esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre” y remarcó que el objetivo es que el campo pueda desarrollar todo su potencial productivo.

Las medidas que destacó el Gobierno

Durante su discurso, Milei repasó algunas de las decisiones tomadas por su administración y destacó la eliminación del cepo cambiario, al que calificó como “el robo más grande que sufría el mercado”.

Según el Presidente, esa medida permitió mejorar las condiciones para el sector agropecuario, ya que consideró que el cepo reducía significativamente los ingresos de los productores.

Además, mencionó la baja de aranceles, la reducción de costos para insumos y maquinarias y la apertura de nuevos mercados internacionales como parte de las políticas aplicadas durante su gestión.

El mensaje al sector agropecuario

Milei afirmó que la Argentina atraviesa una etapa de cambio y sostuvo que las reformas implementadas permitirán construir “un campo radicalmente distinto al que conocimos”.

“Hoy vuelvo por tercera vez a La Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena”, concluyó el mandatario ante productores y representantes del sector.