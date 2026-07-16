Javier Milei confirmó que verá la final desde Olivos y respaldó el mensaje por Malvinas

Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial entre Argentina y España y explicó que seguirá el encuentro desde la Quinta de Olivos, tal como hizo desde el inicio del torneo. Además, opinó sobre la bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los jugadores tras vencer a Inglaterra.

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“De ninguna manera, voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día, es una cábala” “De ninguna manera, voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día, es una cábala”

Afirmó el Presidente antes de la definición del campeonato.

Luego de la victoria frente a Inglaterra, los integrantes de la Selección argentina desplegaron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” .

Al referirse a esa situación, Milei manifestó: “Lo de los jugadores es entendible, les gana la emoción, lo hacen, y eso probablemente los lleve a que se discuta una sanción económica”.

El mandatario aclaró que “las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia” y sostuvo que, en el peor de los casos, Argentina podría recibir una sanción económica de 30 mil dólares por parte de la FIFA.

“No tendría que tener más consecuencias que eso” “No tendría que tener más consecuencias que eso”

“Es perfectamente válido y lícito”

Milei aseguró que el reclamo por las Islas Malvinas representa “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos”.

También consideró que es “perfectamente válido y lícito que los jugadores se quieran expresar y lo hagan”.

Sin embargo, durante sus declaraciones a Radio El Observador, pidió evitar interpretaciones equivocadas:

“Eso me parece que tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones. Es un partido de fútbol, así lo entendieron el director técnico, los veteranos” “Eso me parece que tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones. Es un partido de fútbol, así lo entendieron el director técnico, los veteranos”

“Efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar, y lo vamos a hacer en el plano diplomático, con inteligencia en el accionar”, afirmó.

El planteo diplomático por Malvinas

El Presidente destacó los avances que, según indicó, se produjeron en el último tiempo en relación con el reclamo de soberanía.

“Tuvimos avances enormes en la temática en el último tiempo, con Gerardo Werthein y con su sucesor Pablo Quirno, con los acercamientos a Estados Unidos”, expresó.

Luego agregó: “Eso permitió que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros, eso está en otro carril, hay que manejarlo inteligentemente”.

La Casa Rosada estará disponible para la Selección

Milei volvió a poner la Casa Rosada a disposición del plantel argentino para su regreso a Buenos Aires después del Mundial.

“El operativo lo tiene organizado Karina Milei, quedará totalmente desocupada”, señaló.

El mandatario explicó que, en caso de que los jugadores acepten la propuesta, la sede gubernamental quedará únicamente bajo la responsabilidad de Casa Militar.

“En caso de que decidieran ir a festejar allí y usar el balcón, para poder interactuar con los argentinos, eso está disponible”, indicó.

También garantizó que no habrá presencia de dirigentes políticos durante el eventual festejo: “Está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores”.

Preparan alternativas para los festejos

El Presidente informó que se analizan distintos operativos para recibir al plantel argentino.

“Estamos diseñando los mecanismos de seguridad por si el plantel quisiera ir a Ezeiza, o por Aeroparque”, explicó.

Además, indicó que se preparan diferentes opciones para que “la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar”.

Según detalló, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, trabaja en la organización del operativo de seguridad para los posibles festejos.