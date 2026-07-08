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8 de julio de 2026 - 12:07
Sociedad.

Mundial 2026: Javier Milei puso la Casa Rosada a disposición de la Selección y aseguró "ese día la vacío"

Javier Milei dijo que dejará la Casa Rosada sin funcionarios para evitar cualquier utilización política en caso que haya celebraciónes por el Mundial 2026.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier y Karina Milei recibirán a diputados y senadores para dejar atrás internas y ordenar la agenda.

El presidente Javier Milei puso la Casa Rosada a disposición de la Selección Argentina para un eventual festejo una vez finalizado el Mundial 2026, aunque aclaró que no participará del encuentro para evitar cualquier tipo de interferencia política.

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La declaración fue realizada este miércoles durante una entrevista con Radio El Observador, luego de la victoria del seleccionado argentino frente a Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo.

"Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío", afirmó el mandatario.

“No tengo nada que hacer en esa foto”

Milei remarcó que no pretende formar parte de una eventual celebración junto al plantel y destacó que el reconocimiento debe ser exclusivamente para los futbolistas.

Casa Rosada

Casa Rosada

"No tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos", sostuvo.

Incluso, señaló que ese día permanecería en la residencia presidencial de Olivos y que intentaría que tampoco hubiera funcionarios en la sede del Poder Ejecutivo.

"Me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar", expresó entre risas, en alusión a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

¿Qué pasó en Qatar 2022?

La propuesta recuerda lo ocurrido tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, cuando el plantel campeón decidió no realizar los festejos en la Casa Rosada. Si bien nunca hubo una explicación oficial, trascendió que los jugadores buscaron evitar que la celebración tuviera una connotación política durante la gestión del entonces presidente Alberto Fernández.

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