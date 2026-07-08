Quién era Franco Depauli, el hombre de Cañuelas que murió tras recibir un piedrazo en los festejos

Después de confirmarse que un hombre murió este martes en Cañuelas tras ser impactado en la cabeza por una piedra durante los festejos por la victoria de argentina ante Egipto , las autoridades municipales informaron que la víctima fue identificada como Franco Daniel Depauli , un vecino de 46 años que residía desde hacía varios años en la localidad.

La confirmación de la identidad estuvo a cargo del Municipio de Cañuelas , que difundió la información mediante un comunicado institucional . “El Gobierno Municipal expresa su profundo pesar y consternación por el fallecimiento de Franco Depauli, vecino de nuestra comunidad, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un hecho de violencia ocurrido durante la tarde de hoy” , indicó el mensaje oficial.

En ese mismo sentido, desde la administración local manifestaron su rechazo ante lo sucedido: “Una ocasión que debía ser de encuentro y alegría para toda la comunidad quedó atravesada por un hecho de violencia que lamentamos y repudiamos firmemente. Confiamos en el pronto esclarecimiento de lo ocurrido y en el accionar de la Justicia” .

Tras confirmarse el fallecimiento de Depauli , distintos habitantes de la zona lo recordaron como “un hombre muy querido en el barrio Levene” . A lo largo de su vida laboral se desempeñó durante varios años en Cerámica Cañuelas , una empresa dedicada a la producción de cerámicas, donde estaba abocado a tareas vinculadas al traslado de materiales . Además, era reconocido por su compromiso con la comunidad y por formar parte de diversas iniciativas barriales , entre ellas los festejos por el Día del Niño en el Parque de la Salud , eventos en los que acostumbraba a caracterizarse e imitar a Michael Jackson .

Sil Pérez, una usuaria de Facebook, manifestó su tristeza a través de una publicación cargada de dolor, en la que destacó que Depauli era “una gran persona”. En ese mismo sentido, recordó el vínculo que habían construido a lo largo del tiempo y señaló: “Venía a vender CDs a mi casa hace años, se quedaba a comer con nosotros todos los fines de semana, nunca jamás nos faltó el respeto... siempre que pasaba por mi casa paraba... hace unos meses volvió a la casa de mis papas a saludar, a tomar mates como siempre. Qué injusto la puta madre”.

“¡Vamos carajo, vamos! Nunca perdimos la fe“, expresó Franco en el video que acompaña esta nota, una grabación que empezó a difundirse durante la noche del martes y en la que se observa a la víctima frente a una cámara, rodeada por la euforia de los vecinos y el sonido de las bocinas de los vehículos que recorrían el centro de Cañuelas luego del encuentro deportivo.

Tras revisar sus antecedentes financieros, la prensa confirmó que Depauli no contaba con obligaciones impagas ni deudas pendientes registradas al momento de su fallecimiento.

Cómo ocurrió el ataque durante los festejos

En una entrevista con el medio Info Cañuelas, la hermana de la víctima sostuvo que el hombre “no tuvo nada que ver con la riña”. En ese sentido, explicó que él estaba festejando tranquilamente junto a sus seres queridos cuando recibió el impacto del proyectil mientras permanecía cerca de su automóvil.

El episodio tuvo lugar en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, dentro de la Plaza San Martín, situada en la zona céntrica de la localidad bonaerense. De acuerdo con el relato de los familiares de la víctima, había llegado hasta allí acompañado por sus allegados para asistir a uno de los bares del sector y celebrar la clasificación a los cuartos de final.

Durante los festejos, al advertir que se estaban produciendo incidentes en la calle, caminó hasta su vehículo, que se encontraba estacionado frente al comercio, para retirar un elemento del baúl. En ese instante, fue alcanzado por una piedra que habría sido arrojada por una de las personas involucradas en la pelea.

Luego de recibir el impacto, Depauli cayó al piso y fue auxiliado de inmediato por quienes lo acompañaban. Ante la imposibilidad de que una ambulancia pudiera llegar con rapidez debido a la cantidad de personas presentes en el lugar, sus propios familiares decidieron trasladarlo al Hospital Marzetti.

Detuvieron al sospechoso y analizan las pruebas del caso

Al ser interrogado acerca de la condición en la que llegó la víctima, el director del hospital, Hernán Carpio, explicó que Depauli “ingresó sin signos vitales” y señaló que los profesionales de salud realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente cincuenta minutos, aunque no lograron revertir la situación. Asimismo, informó que el cuerpo será sometido a una autopsia, tal como establece el procedimiento habitual en este tipo de situaciones.

Varias horas después del episodio, efectivos policiales arrestaron en la calle a I. N. L., un joven de 20 años sindicado como el supuesto responsable de la agresión, luego de que pudiera ser reconocido a partir de las imágenes captadas durante el incidente. De acuerdo con la información que trascendió, el acusado posee antecedentes por delitos contra la propiedad y quedó a disposición de la fiscalía de la zona, imputado por el delito de homicidio simple.

Un hombre de 46 años, identificado como Franco De Pauli, murió en el centro de Cañuelas durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina, después de recibir un golpe en la cabeza en medio de una pelea.



La víctima habría intentado separar a las personas… pic.twitter.com/oiIlzIGqAN — Mundo Poder (@MundoPoder_) July 8, 2026

Hasta el momento, se confirmó que los videos obtenidos por personas que presenciaron la situación ya fueron agregados a la causa judicial y deberán ser examinados para reconstruir cómo se desarrolló el episodio. Además, está previsto que durante los próximos días se cite a los testigos con el objetivo de que brinden sus respectivos testimonios.

El pedido de colaboración de las autoridades y el duelo decretado en Cañuelas

A raíz de esta situación, la Secretaría de Seguridad municipal emitió un aviso en el que pidió a las personas que hayan capturado imágenes del momento de la agresión que compartan ese material a través de WhatsApp, comunicándose al 2226 51-3154, o mediante el correo electrónico [email protected]. También aclararon que quienes aporten información podrán hacerlo de forma confidencial y que se mantendrá resguardada la identidad de los colaboradores.

Desde la administración municipal manifestaron su respaldo al trabajo de la Justicia y establecieron un período de 48 horas de duelo comunitario en señal de respeto. A su vez, aseguraron que brindarán colaboración a los investigadores y que pondrán a disposición todos los datos o recursos que puedan contribuir al avance de la causa y al esclarecimiento de lo ocurrido.