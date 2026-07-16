El ajuste semestral del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia comenzará a regir desde agosto de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio.
Se actualiza Ganancias: los cambios que entran en vigencia desde agosto
El último dato de inflación publicado por el INDEC puso en marcha la actualización semestral del Impuesto a las Ganancias. A partir de agosto de 2026 entrarán en vigencia las nuevas escalas y deducciones para los empleados en relación de dependencia, que se ajustan de manera automática según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La medida definirá los nuevos pisos y montos que se tendrán en cuenta para el cálculo de las retenciones.
El mecanismo de actualización previsto por la legislación vigente se aplica dos veces al año y comprende tanto al Impuesto a las Ganancias como al Monotributo. De esta manera, las escalas, deducciones y demás parámetros de ambos regímenes se ajustan de forma automática de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El piso salarial para tributar el Impuesto a las Ganancias no es el mismo para todos los trabajadores, ya que depende de factores como la situación familiar y las deducciones que correspondan en cada caso. Con la actualización prevista para agosto, los valores estimados quedan de la siguiente manera:
- Soltero: remuneración bruta de $3.505.431 y remuneración neta de $2.909.507.
- Soltero con 1 hijo: remuneración bruta de $3.792.485 y remuneración neta de $3.147.762.
- Soltero con 2 hijos: remuneración bruta de $4.079.540 y remuneración neta de $3.386.017.
- Casado con 2 hijos: remuneración bruta de $4.648.749 y remuneración neta de $3.858.461.
Se trata de estimaciones de los ingresos mínimos desde los cuales comienza a aplicarse el Impuesto a las Ganancias. Los valores difieren de acuerdo con la composición del grupo familiar y toman como referencia la remuneración neta, es decir, el salario luego de los descuentos correspondientes a aportes y retenciones obligatorias.
Aunque el incremento del piso del Impuesto a las Ganancias atenúa el impacto de la inflación sobre el tributo, la actualización semestral puede resultar insuficiente frente a la dinámica de los precios y de las paritarias. En ese escenario, algunos trabajadores pueden quedar alcanzados por el impuesto o afrontar una mayor carga tributaria sin que ello implique una mejora real de su poder adquisitivo.
Qué pasa con el Monotributo
La actualización por inflación no solo alcanza al Impuesto a las Ganancias. El Monotributo también ajusta sus escalas, los topes de facturación y los demás parámetros del régimen tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El mecanismo de ajuste por inflación busca mantener actualizados los parámetros tributarios frente a la evolución de los precios. A partir de esa metodología se establecen los nuevos límites, escalas e importes que deberán considerar tanto los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias como los pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo.
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