Con un volumen operado de USD 575,6 millones en el segmento de contado mayorista, el dólar subió $3 o 0,2% y cerró en $1.474,50. De esta manera, el tipo de cambio interrumpió una racha de tres jornadas consecutivas de bajas.
El dólar subió y frenó una racha de tres jornadas consecutivas de bajas
El dólar mayorista volvió a subir luego de tres ruedas consecutivas de descensos. Con operaciones por USD 575,6 millones en el mercado de contado, el tipo de cambio avanzó $3, equivalente a un alza de 0,2%, y finalizó la jornada en $1.474,50. Pese al rebote, acumula en julio una baja de $7,50 o 0,5%.
Dentro del régimen de bandas cambiarias vigente, el Banco Central ubicó el límite superior en $1.825,19. Con la cotización mayorista en $1.474,50, el dólar se mantiene $350,69 por debajo de ese techo, equivalente a una distancia del 23,8%.
En el segmento minorista, el dólar permaneció estable y se ubicó en $1.495 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue registró una suba de $10, equivalente al 0,7%, y terminó la jornada en $1.530.
Los contratos de dólar futuro registraron operaciones por USD 784 millones y exhibieron incrementos de entre 0,1% y 0,4% en sus distintas posiciones. La posición correspondiente al cierre de julio fue la más negociada y subió $2,50, equivalente a un 0,2%, hasta ubicarse en $1.483,50.
Tras conocerse el dato de inflación de junio informado por el INDEC, que fue de 1,9%, el techo de la banda cambiaria se elevará a $1.879,92 hacia fines de agosto. En el mercado de futuros, los contratos con vencimiento para ese mes cerraron en $1.511, ubicándose $368,92 o un 24,4% por debajo de ese límite.
Dólar: por qué sube y el plan del BCRA
Durante junio, el mercado cambiario registró una fuerte modificación en su comportamiento. La cotización del dólar acumuló una suba de $70, mientras creció la demanda de cobertura por parte de inversores y empresas, en un escenario atravesado por el ingreso adicional del aguinaldo.
El escenario cambiario local también estuvo influido por la evolución del dólar a nivel internacional. Los movimientos en los mercados globales y los episodios de mayor volatilidad financiera, vinculados principalmente con las tensiones en Medio Oriente, reforzaron la presión sobre la divisa.
Ante el avance del dólar y el aumento de la demanda de cobertura, el Banco Central (BCRA) intervino en el mercado mediante instrumentos financieros. La estrategia incluyó operaciones en futuros cambiarios y ventas de bonos dollar linked, con el objetivo de reducir las presiones sobre la cotización.
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