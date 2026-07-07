El dólar subió otro escalón y cotiza en $1.515, su valor máximo desde octubre de 2025.

El dólar oficial volvió a subir: después de arrancar la semana en baja, avanzó este martes hasta los $1.515 y marcó un nuevo récord del año. Con ese movimiento, quedó al mismo nivel que el blue, en una jornada en la que también treparon el mayorista y los dólares financieros.

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Tras comenzar la semana con una baja, el dólar oficial retomó la tendencia alcista este martes y cerró a $1.515 , un nuevo máximo en lo que va del año. De esta manera, volvió a ubicarse en línea con el dólar blue, mientras que también avanzaron las cotizaciones mayorista y financieras .

La diferencia entre el dólar blue y el mayorista siguió achicándose: con movimientos opuestos entre ambas cotizaciones, la brecha cayó al 1,5% , su menor registro en un mes.

Mientras el dólar blue se mantuvo estable, el oficial marcó un nuevo récord nominal del año y los financieros también avanzaron. La mirada del mercado continúa puesta en el REM , que ajustó nuevamente al alza sus pronósticos sobre la evolución del tipo de cambio mayorista para los próximos meses.

En el mercado mayorista, utilizado como referencia para las operaciones cambiarias, el dólar finalizó la jornada en $1.492 para la venta.

El dólar contado con liquidación (CCL) finalizó la jornada en $1.585,37, mientras que la brecha frente al dólar oficial se ubicó en 5,21%.

El dólar MEP también registró movimientos y finalizó en $1.528,57. Con ese valor, la diferencia respecto del dólar oficial quedó en 2,5%.

El dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.969,50. Esta cotización contempla el valor del dólar oficial minorista más un recargo del 30%, aplicable como percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró la jornada en $1.566,08, de acuerdo con la cotización informada por Bitso.

Bitcoin terminó el día en u$s63.762, de acuerdo con el valor informado por Binance. La criptomoneda se mantiene como la más relevante del mercado cripto.

A qué se debe la suba del dólar

Uno de los factores se debe a los cambios regulatorios que otorgaron mayor flexibilidad operativa a las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) en donde impulsaron una mayor demanda sobre este segmento del mercado cambiario financiero.

Comenzó a vencer la cobertura cambiaria que ofrecían el Ministerio de Economía y el Banco Central a través del bono TZJ26. Esto llevó a inversores privados a desarmar posiciones en pesos y buscar refugio en dólares.

A nivel internacional, la moneda estadounidense se fortaleció frente a varias divisas emergentes, lo que también impactó sobre el peso argentino.

Aunque en el mercado oficial se negociaron USD 624 millones, el Banco Central compró apenas USD 50 millones, evitando una participación más agresiva que pudiera contener la demanda de dólares.

Los inversores continúan buscando protección cambiaria frente a un escenario económico y político que mantiene abiertas dudas sobre la evolución del tipo de cambio en los próximos meses.