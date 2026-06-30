A cuánto cerró el dólar este martes 30 de junio

El dólar oficial en el Banco Nación cerró este martes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de $5 con relación al último cierre.
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En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar este martes 30 de junio cerró a $1.482.
El dólar oficial en el Banco Nación cerró este martes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de $5 con relación al último cierre.
En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.500,60 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.482.
El dólar blue cerró a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta. El dólar CCL cerró a $1.562,46 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%. El dólar MEP cerró a $1.514,32 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.555,42, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s58.560, según Binance.
Dólar: $1.540 para la compra
Dólar: $1.510 para la venta
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