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30 de junio de 2026 - 07:08
Jujuy.

Lanzaron una nueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy

El servicio funciona desde celulares y otros dispositivos y ofrece información actualizada sobre las farmacias disponibles en Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lanzaron unanueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy (Foto creada por IA)

Lanzaron una nueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy (Foto creada por IA)

El Colegio Farmacéutico de Jujuy puso en funcionamiento un nuevo sistema de consulta con geolocalización que permite encontrar las farmacias de turno más cercanas en San Salvador de Jujuy y en las localidades del interior provincial.

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La herramienta fue desarrollada para facilitar el acceso a información útil y actualizada, tanto para los profesionales farmacéuticos como para los pacientes que necesiten localizar rápidamente un establecimiento fuera del horario habitual de atención.

La plataforma se encuentra disponible en www.turnosjujuy.com.ar y también puede consultarse desde el sitio institucional www.colfarjuy.org.ar. El servicio funciona desde teléfonos celulares y otros dispositivos con conexión a internet.

El Colegio de Farmaceutivos lanzó una nueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy
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Cómo funciona el nuevo sistema para localizar farmacias

La plataforma utiliza la geolocalización para mostrar con precisión dónde se encuentran las farmacias que cumplen el turno en cada momento. De esta manera, los usuarios pueden identificar de forma rápida y sencilla cuál es el establecimiento más cercano, tanto en la capital jujeña como en diferentes puntos del interior.

El proyecto surgió a partir de los aportes realizados por los asociados durante las reuniones zonales desarrolladas en el primer semestre del año en distintos puntos de la provincia. A partir de esas propuestas, la institución avanzó con una herramienta tecnológica de acceso sencillo, pensada para brindar respuestas rápidas y precisas a la comunidad.

Acceso mediante código QR

Para facilitar el ingreso a la plataforma, el Colegio Farmacéutico desarrolló un código QR exclusivo que dirige directamente al sistema de consulta de turnos. El código ya se encuentra disponible en la página web institucional y puede ser escaneado desde cualquier teléfono celular.

Farmacias
Farmacias de turno en Jujuy

Farmacias de turno en Jujuy

Además, se elaboraron afiches, pósteres y otros materiales gráficos que serán distribuidos en farmacias de toda la provincia para ampliar la difusión y fomentar el uso del nuevo servicio.

Información disponible durante las 24 horas

El sistema busca fortalecer la comunicación entre las farmacias y la comunidad mediante soluciones digitales orientadas a mejorar el acceso a los servicios de salud. Con esta iniciativa, los usuarios podrán consultar información actualizada durante las 24 horas y localizar una farmacia de turno en cualquier punto de la provincia cuando la necesiten.

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