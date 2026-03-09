Los afiliados al ISJ podrán acceder a pañales en farmacias adheridas al Colegio de Farmacéuticos

El ISJ y el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy firmaron un convenio que permitirá modificar el sistema de entrega de pañales descartables para afiliados. A partir de la próxima semana, la provisión dejará de ser centralizada y pasará a realizarse de manera mensual a través de las farmacias adheridas a la red profesional en toda la provincia.

La medida busca facilitar el acceso al beneficio y avanzar en un proceso de descentralización del servicio para los afiliados de la obra social provincial.

El acuerdo fue rubricado por Ezequiel Vega, vocal I a cargo de la Presidencia del ISJ; Osvaldo González, vocal II de la institución; y Gustavo Martínez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy.

Firma de convenio entre el ISJ y el Colegio de Farmacéuticos

Con el nuevo esquema, los afiliados podrán retirar los pañales directamente en las farmacias adheridas, evitando tener que realizar el trámite en un único punto de entrega. La provisión se realizará de manera mensual una vez que el beneficio esté cargado en el sistema.

Según explicó Vega, el objetivo principal es simplificar el acceso y mejorar la cobertura en toda la provincia.

“El objetivo es optimizar la provisión de pañales para que nuestros afiliados de toda la provincia puedan pasar directamente por la farmacia más cercana a su domicilio”, señaló.

Beneficio para tres grupos de afiliados

El programa de provisión de pañales está destinado a tres grupos específicos de afiliados del ISJ.

El primero corresponde al Programa Materno, dirigido a bebés de entre 0 y 6 meses de vida, con el objetivo de acompañar y fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros meses.

El segundo grupo es el Plan Discapacidad, destinado a afiliados titulares e indirectos obligatorios incorporados bajo los términos de la Ley Provincial 4398/88.

Finalmente, el beneficio también alcanza al Plan Prestacional Básico para Adultos Mayores, que incluye a afiliados titulares e indirectos, tanto obligatorios como adherentes voluntarios.

Menos trámites y mayor comodidad

Uno de los aspectos destacados del nuevo sistema es la simplificación de los trámites administrativos. Con esta modalidad, los afiliados deberán realizar la gestión una vez al año, presentándose únicamente para renovaciones o auditorías cuando corresponda.

Una vez aprobado el beneficio y cargado en el sistema, el afiliado podrá retirar los pañales mensualmente en la farmacia adherida más cercana.

Desde el Colegio de Farmacéuticos, su presidente Gustavo Martínez valoró el acuerdo alcanzado con la obra social.

“Esto viene a simplificar el acceso y brindar comodidad al afiliado. Desde el Colegio vamos a contribuir para que todo funcione de la mejor manera”, expresó.

Canales de consulta para afiliados

Desde el ISJ informaron que el nuevo sistema comenzará a implementarse a mediados de la próxima semana. Además, recordaron que los afiliados que tengan dudas sobre el funcionamiento del programa o sobre la red de farmacias adheridas podrán realizar consultas a través de las redes sociales oficiales de la institución o mediante su línea de WhatsApp.