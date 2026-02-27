El Instituto de Seguros de Jujuy asegura la provisión normal de medicamentos

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informó que la provisión de medicamentos para sus afiliados se desarrolla con absoluta normalidad en toda la provincia. Desde el organismo aclararon que la dispensa ambulatoria en la red de farmacias nunca se vio interrumpida y que los pagos a las instituciones farmacéuticas se realizan dentro de los plazos regulares.

La obra social recordó que a fines del año pasado se concretó la recomposición de la Cartera Fija Mensual, una demanda que venían planteando las farmacias, lo que permitió fortalecer el sistema de provisión.

El ISJ trabaja junto a las instituciones farmacéuticas para descentralizar la entrega de tiras reactivas, pañales y leches a través de la red de farmacias, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para los afiliados.

Por su parte, el coordinador del Área Gerencia de Salud, Gustavo Poccioni, destacó que el Banco de Drogas, ahora bajo la órbita de esa gerencia, “mejoró sensiblemente su capacidad operativa en beneficio de los afiliados”, brindando cobertura a más de 100 pacientes por día.

En el último trimestre, más de 2.900 afiliados activos retiraron tratamientos especiales en el Banco de Drogas. Durante 2025, el ISJ dispensó 28.690 tratamientos a 3.360 pacientes, cubriendo todas las solicitudes vinculadas a patologías de alta complejidad.

Medicamentos de alto costo

El organismo también resaltó el esfuerzo que implica la cobertura de medicamentos de alto costo y baja incidencia. Actualmente, cerca de 4.000 pacientes en tratamiento —en áreas como oncología, HIV, trasplantes y terapias biológicas— generan una erogación mensual superior a los 4.000 millones de pesos.

En estos casos, el afiliado no abona el valor del tratamiento, ya que el costo es absorbido en su totalidad por la obra social provincial.

Para mayor información, los interesados pueden dirigirse al Banco de Drogas en el Anexo Lavalle del ISJ o comunicarse al 0810-777-72583, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.