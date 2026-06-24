El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto desde enero.

El dólar oficial volvió a subir por séptimo día seguido en el mercado mayorista y alcanzó su valor más alto en lo que va de 2026. Con este avance, el tipo de cambio de referencia ya acumula un incremento superior al 5% durante junio.

Economía El dólar subió por cuarto día consecutivo y cerró a $1480, su máximo valor en 5 meses

Este miércoles, el dólar mayorista subió $7,5 hasta los $1.479 para la venta, alcanzando su valor más elevado desde el 3 de noviembre de 2025 , jornada en la que llegó a $1.482.

Así, el tipo de cambio se sostuvo por debajo del techo del esquema de bandas cambiarias — hoy en $1.797,67 —, con una diferencia del 21,5%. En el mercado de contado, las operaciones superaron los u$s648 millones .

El avance del dólar mayorista en los últimos días se da en paralelo a una fuerte reducción en las compras de dólares por parte del BCRA.

En tanto, el dólar minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $5, con cotizaciones de $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. A su vez, el dólar blue aumentó $15 y cerró en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

El dólar CCL se ubica en $1.551,95, con una brecha del 4,9% respecto del dólar oficial. En tanto, el dólar MEP opera a $1.503,96 y muestra una diferencia del 1,7% frente al tipo de cambio oficial.

El dólar tarjeta o turista —equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— se ubica en $1.943,50. En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.554,32.

A qué se debe la suba del dólar

En simultáneo, el BCRA mantuvo su racha de compras, aunque con menor intensidad. El lunes compró u$s50 millones y el martes la intervención se recortó a u$s20 millones, el nivel más bajo en un día desde el 3 de marzo.

image

Por su parte, las reservas internacionales brutas descendieron u$s38 millones y finalizaron en u$s47.469 millones. La caída estuvo principalmente vinculada al desempeño del oro, que retrocedió 1,55% y habría implicado una pérdida cercana a u$s140 millones en el valor de los activos del Banco Central.

A ello se sumaron los movimientos de las monedas del DEG. El euro y la libra esterlina bajaron 0,42% frente al dólar, el yuan perdió 0,24% y el yen prácticamente no registró cambios.

La suba del dólar responde a una combinación de factores estacionales, decisiones de política monetaria y movimientos del mercado internacional.

La liquidación del agro está disminuyendo, lo que reduce la cantidad de dólares disponibles en el mercado respecto a meses anteriores.

Las cotizaciones se ven presionadas por un aumento en la demanda por parte de ahorristas e importadores, sumado al extra de pesos en circulación por el pago del medio aguinaldo.

A nivel global, el dólar ganó terreno como moneda de refugio debido a la volatilidad en las bolsas de valores.