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24 de junio de 2026 - 17:06
País

Neuquén: detectaron actividad en un volcán y activaron protocolo de monitoreo

Las autoridades de Neuquén confirmaron actividad en el volcán Auca Mahuida, situado a más de 40 kilómetros de Rincón de los Sauces. Aclararon que no implica riesgo para la población.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Neuquén: detectaron actividad en un volcán y activaron protocolo de monitoreo. 

El Gobierno de Neuquén puso en marcha un protocolo preventivo de monitoreo luego de detectar una señal térmica inusual en las cercanías del volcán Auca Mahuida, en el norte provincial, a más de 40 kilómetros de Rincón de los Sauces.

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Detectaron actividad en un volcán en Neuquén y activaron protocolo de monitoreo

Luego de registrarse actividad en las cercanías del volcán Auca Mahuida, el Gobierno de Neuquén activó medidas preventivas. El área se encuentra a unos 40 kilómetros de Rincón de los Sauces, en el noroeste provincial.

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El protocolo se activó tras detectarse una señal térmica inusual el domingo pasado. Aunque desde entonces no se registraron nuevas anomalías, el gobierno provincial decidió iniciar medidas protocolares y de estudio para determinar el origen del fenómeno.

Fuentes del gobierno provincial señalaron que fue una “actividad de escasas proporciones”, la cual produjo una irradiación de calor de dos metros de ancho por cuatro de largo en un solo punto.

A raíz de esto, las autoridades dispusieron una serie de acciones inmediatas para garantizar la seguridad y resguardar el ambiente.

Como parte del protocolo, se ordenó una telemetría permanente en el punto donde se produjo la irradiación de calor, además de consultas con especialistas para analizar antecedentes y posibles orígenes de la actividad.

De forma paralela, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) realizará un seguimiento de la actividad sísmica en la zona.

Si bien se aclaró que la anomalía no representa riesgo para la población ni para los yacimientos cercanos, por cuestiones de seguridad se estableció un perímetro de seguridad con un retén preventivo.

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El operativo será coordinado por el área de Protección Civil de la provincia y Defensa Civil de Rincón de los Sauces, con el objetivo de evitar la circulación de particulares en un radio de 2 kilómetros.

Si bien por el momento no se trata de una emergencia, el monitoreo seguirá activo hasta que los especialistas puedan establecer con exactitud qué provocó la anomalía.

Las principales características del volcán Auca Mahuida en Neuquén

En el noreste de Neuquén se encuentra el volcán Auca Mahuida, emplazado en la región volcánica de Payenia. Se trata de un volcán tipo escudo, poco frecuente en el país, que llega a los aproximadamente 2.250 metros de altura y domina una extensa meseta de la Patagonia. Los estudios geológicos indican que se formó entre hace 1,8 y 1 millón de años.

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“Auca Mahuida” es un término de origen mapuche que suele interpretarse como “montaña rebelde”. Se trata de uno de los rasgos geográficos más distintivos del este neuquino.

Otro de los rasgos más relevantes de Auca Mahuida es su abundante riqueza paleontológica. Allí se encontraron nidos de saurópodos, huevos fósiles en excelente estado de conservación, restos de reptiles y otras especies prehistóricas.

El Área Natural Protegida Auca Mahuida fue creada en 1996 y se extiende sobre más de 77.000 hectáreas. Allí se resguardan ambientes del Monte y de la estepa patagónica, de gran importancia ecológica.

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