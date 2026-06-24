Una rata desconocida fue descubierta en las sierras de Córdoba

Un nuevo género y especie de rata fue descubierto en las sierras del oeste de Córdoba. El animal, llamado Apnoctomys conicetorum, habita una reducida franja de bosques serranos y permaneció fuera de los registros científicos hasta que análisis genéticos y morfológicos permitieron confirmar su singularidad.

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El hallazgo fue realizado en el Parque Nacional Traslasierra y en otros sectores de la Sierra de Guasapampa, una región caracterizada por sus bosques chaqueños serranos, terrenos rocosos y una importante presencia de bromelias.

La investigación estuvo encabezada por especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el CONICET y distintas universidades nacionales. Los resultados fueron publicados en la revista científica Vertebrate Zoology.

Los estudios determinaron que Apnoctomys conicetorum pertenece a la familia Octodontidae, un grupo de roedores sudamericanos que incluye especies terrestres, trepadoras, excavadoras y otras que desarrollan gran parte de su vida bajo tierra.

Los análisis filogenéticos revelaron que el nuevo animal es el pariente más cercano del género Octomys, al que pertenece la rata vizcacha colorada. Sin embargo, las diferencias genéticas y anatómicas encontradas fueron lo suficientemente importantes como para reconocerlo como un género independiente.

Según el estudio, ambos linajes se habrían separado hace aproximadamente 4,2 millones de años. La confirmación no representa solamente la incorporación de una nueva especie, sino también de una rama evolutiva que hasta ahora no había sido identificada por la ciencia.

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Cómo es Apnoctomys conicetorum

El nuevo roedor presenta un cuerpo robusto, una cola larga cubierta de abundante pelo y una coloración dorsal parda grisácea que contrasta con su vientre blanco cremoso.

También posee un cráneo fuerte, rostro corto, una región amplia entre los ojos y características particulares en sus molares y estructuras auditivas. Esta combinación de rasgos permite diferenciarlo de otros integrantes de la familia Octodontidae.

Los ejemplares estudiados fueron encontrados en laderas rocosas con una gran cobertura de bromelias. Los investigadores consideran que estas plantas podrían ocupar un lugar importante en su alimentación.

Su cuerpo y sus movimientos le permiten desplazarse con habilidad por superficies irregulares, entre rocas, pendientes y vegetación. Esta adaptación resulta fundamental para sobrevivir en un ambiente serrano de acceso complejo.

Una especie con una distribución muy limitada

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que el roedor fue registrado en una zona geográfica extremadamente reducida. Su distribución conocida se concentra en la Sierra de Guasapampa y en sectores protegidos del Parque Nacional Traslasierra.

Esta característica lo convierte en una especie endémica, es decir, que solamente vive de manera natural en ese ambiente. Una modificación importante del bosque, un incendio o la pérdida de vegetación podrían afectar directamente a sus poblaciones.

El descubrimiento vuelve a poner en primer plano la importancia de conservar los bosques nativos cordobeses y de sostener los trabajos de campo en regiones que todavía no fueron estudiadas en profundidad.

Por qué se llama Apnoctomys conicetorum

El nombre del género, Apnoctomys, combina una referencia a la Administración de Parques Nacionales con la particular forma de ocho que presentan las superficies de desgaste de los molares de estos roedores.

En tanto, la palabra conicetorum fue elegida como reconocimiento a las personas que integran el CONICET, entre ellas investigadores, becarios, técnicos, administrativos y personal de apoyo.

En la investigación participaron Pablo Teta, Agustina A. Ojeda, Andrea P. Tarquino Carbonell, J. Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo A. Ojeda y Diego H. Verzi.

Un descubrimiento que destaca el valor de las áreas protegidas

La aparición de un mamífero desconocido dentro del territorio argentino demuestra que todavía existen zonas y especies que no fueron completamente documentadas.

Además, el hallazgo confirma el papel de los parques nacionales como espacios fundamentales para conservar ecosistemas, estudiar procesos evolutivos y proteger animales que podrían desaparecer antes de ser conocidos.

Apnoctomys conicetorum amplía el catálogo de la fauna argentina y aporta información relevante para comprender la evolución de los roedores sudamericanos. También expone la fragilidad de los ambientes serranos y la necesidad de mantener políticas activas de investigación y conservación.