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24 de junio de 2026 - 07:04
Oid Mortales.

¿Por qué el 24 de junio se considera el día más argentino?

Nacimientos memorables y dos muertes que conmocionaron al país convirtieron al 24 de junio en una fecha cargada de simbolismo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Día más argentino.

Día más argentino.

El 24 de junio es considerado una cábala nacional en Argentina.&nbsp;

El 24 de junio es considerado una cábala nacional en Argentina. 

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Por esta extraordinaria combinación de acontecimientos, con el paso de los años la jornada comenzó a ser considerada popularmente como una fecha cabalística. Las coincidencias atraviesan diferentes épocas y reúnen a personalidades que fueron capaces de despertar admiración, emoción e identificación entre millones de argentinos.

Por qué el 24 de junio es el día más argentino

El 24 de junio es el Día más argentino del año ya que es una fecha adoptada como cábala nacional debido a los nacimiento y fallecimientos de figuras históricas desde Lionel Messi hasta Carlos Gardel.

  • En 1789 nació Sargento Cabral, un soldado heroico del Regimiento de Granaderos a Caballo, que falleció en el Combate de San Lorenzo al socorrer a José de San Martín.
  • 1911: nació en la ciudad bonaerense de Rojas el físico, escritor y ensayista Ernesto Sábato, ganador del premio literario Miguel de Cervantes de 1984, quien presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

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¿Por qué el 24 de junio se considera el día más argentino?

  • En ese mismo año, nació en Balcarce, Juan Manuel Fangio, uno de los mejores pilotos de la historia.
  • 1935: falleció el cantante Carlos Gardel en un accidente de aviación en Medellín, Colombia.
  • 1957: nació el guitarrista, cantante y compositor, Luis Salinas.
  • 1978: nace uno de los grandes ídolos de Boca y actual vicepresidente Xeneize, Juan Román Riquelme.
  • 1987: nacimiento en Rosario del “10” de la selección albiceleste, campeón del mundo, bicampeón de América y máximo goleador, Lionel Messi.
  • 2000: con tan solo 27 años, murió en un accidente automovilístico el popular cantante Rodrigo Bueno, uno de los máximos exponentes del cuarteto cordobés.

Otras efemérides importantes del 24 de junio en Argentina

  • Día del Cantor Nacional: En homenaje a Carlos Gardel, el Congreso lo instituyó como una fecha oficial para celebrar al cantor popular argentino.

  • Día de San Juan Bautista: Festividad religiosa que se celebra en muchas provincias del país con fogatas y rituales tradicionales vinculados al solsticio de invierno.

  • Día Internacional del Socorrista: Aunque es una fecha de alcance global, en Argentina se asocia también con la vocación solidaria y el compromiso ciudadano.

Así como las redes sociales estallan ese día de imágenes y vídeos relacionados, los usuarios además solicitan y hacen tendencias para que el 24 de junio sea feriado nacional.

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