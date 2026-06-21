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21 de junio de 2026 - 16:54
País.

Día del Padre 2026: las ventas volvieron a caer y acumulan cuatro años consecutivos en baja

Las ventas por el Día del Padre cayeron 0,3% en 2026 y sumaron cuatro años en baja. Los consumidores priorizaron ofertas y regalos económicos.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Compras por el Día de Padre&nbsp;

Compras por el Día de Padre 

Las ventas minoristas por el Día del Padre registraron una caída interanual del 0,3% a precios constantes durante 2026, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, una de las fechas comerciales más importantes del año sumó su cuarto período consecutivo con resultados negativos, en un escenario marcado por la cautela de los consumidores y la búsqueda de opciones económicas.

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A pesar de los esfuerzos de los comerciantes, que apelaron a promociones, descuentos y planes de financiación para incentivar las compras, el consumo volvió a mostrar señales de debilidad.

Compras por el Día del Padre
Compras por el Día del Padre

Compras por el Día del Padre

Un consumo condicionado por el bolsillo

El informe señaló que más del 80% de los comercios implementó estrategias comerciales especiales para atraer clientes durante la fecha. Sin embargo, el impacto fue limitado y las ventas se concentraron principalmente en productos de menor valor.

El ticket promedio alcanzó los $78.986, aunque gran parte de las operaciones correspondió a artículos en promoción o dentro de segmentos más accesibles.

La caída de este año se suma a los retrocesos registrados en 2025 (-1,7%) y 2024 (-10,2%), consolidando una tendencia que refleja las dificultades de recuperación del consumo en los hogares argentinos.

Qué opinan los comerciantes

La percepción de los comerciantes fue dispar. Según el relevamiento realizado por CAME entre 189 locales de todo el país, el 38,1% consideró que el Día del Padre generó un impacto moderado en las ventas.

Por su parte, el 36,5% sostuvo que la fecha aportó cierto movimiento comercial, aunque insuficiente para modificar el resultado general del mes.

En contraste, apenas el 7,4% afirmó que la celebración fue determinante para impulsar la actividad, mientras que el 18% indicó que no produjo ningún efecto significativo en la facturación.

Los rubros que lograron cerrar en positivo

A pesar de la caída general, cuatro de los seis sectores relevados consiguieron mejorar sus números respecto del año anterior.

Los mejores desempeños correspondieron a:

  • Librerías: +2,1%.
  • Indumentaria: +2,1%.
  • Electrodomésticos, artículos para el hogar y audio/video: +0,8%.
  • Calzado y marroquinería: +0,4%.

En estos casos, las promociones bancarias, los descuentos por pago en efectivo y las cuotas con tarjeta fueron claves para sostener las ventas.

Los comerciantes destacaron que, si bien se vendieron más unidades en algunos segmentos, la rentabilidad fue menor debido a los fuertes descuentos aplicados para concretar las operaciones.

Tecnología y perfumería, entre los sectores más afectados

Los peores resultados se registraron en los rubros vinculados con tecnología y cosmética.

Las ventas de equipos, periféricos, accesorios y celulares cayeron un 6,1%, convirtiéndose en el sector más golpeado de la fecha. Según los comerciantes, muchas operaciones se concentraron en productos de menor valor, como auriculares inalámbricos y accesorios tecnológicos básicos.

Por su parte, cosmética y perfumería retrocedió un 3,8%. Desde el sector atribuyeron parte de la baja al crecimiento de las compras online y a la competencia de productos importados comercializados a través de plataformas digitales.

La financiación volvió a ser determinante

En los rubros de electrodomésticos y artículos para el hogar, el leve crecimiento estuvo impulsado principalmente por las facilidades de pago.

Los comercios señalaron que la financiación fue decisiva para concretar operaciones, aunque reconocieron que resulta cada vez más difícil competir con las promociones ofrecidas por las grandes cadenas nacionales.

Entre los productos más buscados se destacaron celulares, auriculares y parlantes Bluetooth.

La ropa, uno de los regalos preferidos

La indumentaria volvió a ubicarse entre las opciones más elegidas para regalar en el Día del Padre.

Los locales ofrecieron descuentos que en algunos casos alcanzaron el 70%, además de promociones bancarias y cuotas sin interés. Los empresarios destacaron que gran parte de las ventas se concretó durante los últimos días previos a la celebración.

Entre los artículos más demandados aparecieron remeras, gorras premium y riñoneras.

Librerías: una sorpresa positiva

Las librerías también consiguieron cerrar la fecha con números favorables, aunque en un contexto donde el precio fue un factor decisivo para los consumidores.

Los comerciantes indicaron que los clientes priorizaron descuentos directos antes que los planes de financiación y buscaron regalos accesibles.

Entre los títulos más vendidos sobresalieron los relacionados con negocios, economía, finanzas e historia.

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