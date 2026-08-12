jueves 13 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2026 - 20:39
País.

CONICET: se realizó una jornada nacional por mayor presupuesto para la investigación

La comunidad científica del CONICET se movilizó en la tarde del miércoles para reclamar más presupuesto para investigación.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image

Convocados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la comunidad científica se movilizó este miércoles en el Obelisco y en diferentes puntos y plazas del país para reclamar un mayor presupuesto destinado a la investigación y cuestionar las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

Lee además
Científicos del Conicet lograron un avance clave para mejorar los cultivos de tomate. 
Ciencia

Científicos del Conicet lograron un avance clave para mejorar los cultivos de tomate
Tucumán y las apuestas online en niños
País.

En inquietante informe en Tucumán sobre las apuestas online en niños

La protesta fue convocada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología bajo la consigna “Ciencia y Tecnología en Lucha” y reunió a investigadores, becarios, docentes universitarios y trabajadores de distintos organismos científicos.

Durante la jornada, los manifestantes difundieron un documento en el que expresaron su preocupación por la reducción de los recursos destinados al sector y advirtieron sobre las dificultades que atraviesa el sistema científico y tecnológico argentino.

Lo que estamos viviendo hoy es lo que hemos definido como un cientificidio, que es la pérdida constante de capacidades científicas y tecnológicas de nuestro país. En estos casi tres años se han perdido en promedio ocho puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología por día”, manifestaron en el Obelisco.

CONICET y los reclamos por financiamiento

La movilización se produjo pocos días después de que trascendiera la no renovación de los contratos de 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos vínculos laborales finalizaron el 31 de julio.

CONICET.

CONICET.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la medida representa una pérdida de recursos humanos especializados y puede afectar distintos proyectos de investigación.

Advierten por el impacto del ajuste

Los manifestantes también presentaron datos sobre la evolución del presupuesto y señalaron que la función “Ciencia y Técnica” registró una fuerte caída en términos reales durante los últimos años.

Además, remarcaron que investigadores y personal de apoyo acumulan pérdidas salariales y cuestionaron la falta de nuevas convocatorias de financiamiento.

Según lo expuesto durante la movilización, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación no abrió nuevas convocatorias desde fines de 2023, situación que afecta el desarrollo de proyectos científicos en distintas regiones del país.

Los reclamos también alcanzaron a organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el INTA, el INTI y la CONAE, donde los trabajadores advirtieron sobre recortes, demoras e interrupciones de proyectos de largo plazo.

La movilización concluyó con la lectura de un documento en defensa del sistema científico y tecnológico argentino y con el pedido de una recomposición presupuestaria que permita garantizar la continuidad de las investigaciones, las becas y los programas de desarrollo científico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Científicos del Conicet lograron un avance clave para mejorar los cultivos de tomate

En inquietante informe en Tucumán sobre las apuestas online en niños

Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y sospechan de un vínculo narco

Escapadas: el rincón de Salta donde viven apenas 10 familias y sorprenden sus cascadas

Una psicóloga jujeña explicó por qué una carta puede ayudar en el duelo de Lionel Messi

Lo que se lee ahora
La Justicia alcanzó el departamento de San José 1111 y otros bienes de Cristina Kirchner en el marco de la ejecución de la causa Vialidad.
Justicia.

Embargaron el departamento donde vive Cristina Kirchner

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 
Deportes

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Alerta por frío extremo en Jujuy 
Jujuy.

Jujuy está bajo doble alerta: qué va a pasar con el tiempo y en qué zonas

Cerraron el Paso de Jama
País.

Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada
Producción.

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada

Sesión en la Legislatura (Archivo) video
Jujuy.

La Legislatura aprobó el proyecto para ensanchar la Ruta Nacional 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel