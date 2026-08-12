CONICET: se realizó una jornada nacional por mayor presupuesto para la investigación

Convocados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( CONICET ), la comunidad científica se movilizó este miércoles en el Obelisco y en diferentes puntos y plazas del país para reclamar un mayor presupuesto destinado a la investigación y cuestionar las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

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La protesta fue convocada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología bajo la consigna “Ciencia y Tecnología en Lucha” y reunió a investigadores, becarios, docentes universitarios y trabajadores de distintos organismos científicos.

Durante la jornada, los manifestantes difundieron un documento en el que expresaron su preocupación por la reducción de los recursos destinados al sector y advirtieron sobre las dificultades que atraviesa el sistema científico y tecnológico argentino.

“ Lo que estamos viviendo hoy es lo que hemos definido como un cientificidio , que es la pérdida constante de capacidades científicas y tecnológicas de nuestro país. En estos casi tres años se han perdido en promedio ocho puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología por día”, manifestaron en el Obelisco.

CONICET y los reclamos por financiamiento

La movilización se produjo pocos días después de que trascendiera la no renovación de los contratos de 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos vínculos laborales finalizaron el 31 de julio.

CONICET.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la medida representa una pérdida de recursos humanos especializados y puede afectar distintos proyectos de investigación.

Advierten por el impacto del ajuste

Los manifestantes también presentaron datos sobre la evolución del presupuesto y señalaron que la función “Ciencia y Técnica” registró una fuerte caída en términos reales durante los últimos años.

Además, remarcaron que investigadores y personal de apoyo acumulan pérdidas salariales y cuestionaron la falta de nuevas convocatorias de financiamiento.

Según lo expuesto durante la movilización, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación no abrió nuevas convocatorias desde fines de 2023, situación que afecta el desarrollo de proyectos científicos en distintas regiones del país.

Los reclamos también alcanzaron a organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el INTA, el INTI y la CONAE, donde los trabajadores advirtieron sobre recortes, demoras e interrupciones de proyectos de largo plazo.

La movilización concluyó con la lectura de un documento en defensa del sistema científico y tecnológico argentino y con el pedido de una recomposición presupuestaria que permita garantizar la continuidad de las investigaciones, las becas y los programas de desarrollo científico.