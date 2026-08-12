Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y sospechan de un vínculo narco. 

Una avioneta fue encontrada abandonada en un sector rural de Santiago del Estero y la Justicia Federal investiga cómo terminó en medio de los bañados. El hallazgo se produjo luego de que vecinos de la zona advirtieran una serie de movimientos extraños en el lugar.

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El hallazgo de una avioneta abandonada en medio de los bañados de Santiago del Estero despertó la atención de la Justicia Federal, que investiga cómo terminó allí. Antes de encontrar la aeronave, vecinos de la zona habían advertido movimientos extraños en el sector .

Según medios locales, un hombre que recorría la zona a caballo encontró la aeronave en un sector de bañados de difícil acceso , cerca del límite entre los departamentos de Rivadavia y Aguirre, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Selva .

El poblador explicó que el agua le llegaba hasta el pecho y que las condiciones del terreno le impedían avanzar con mayor seguridad hacia la aeronave. Ante la imposibilidad de acercarse, decidió tomar una fotografía desde el lugar para dejar constancia del hallazgo.

La imagen fue posteriormente entregada a las autoridades policiales y judiciales, que comenzaron a analizarla como parte de las primeras actuaciones para determinar la procedencia de la avioneta y las circunstancias en las que terminó abandonada en ese sector.

Cuando los investigadores finalmente llegaron hasta el lugar, encontraron la avioneta completamente abandonada y sin ninguna persona a bordo. En los alrededores y dentro de la aeronave hallaron bidones de combustible, restos de comida y otros elementos que podrían aportar información para reconstruir qué ocurrió antes de que la aeronave terminara en ese sector de difícil acceso.

Tras el hallazgo, personal de Gendarmería informó de inmediato al juez Molinari, quien ordenó distintas medidas para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en las que la aeronave terminó abandonada en el lugar.

El caso causó sorpresa en Santiago del Estero y la Justicia mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

Qué vieron los vecinos

En los días previos al hallazgo, los pobladores habían advertido movimientos inusuales en la zona. Según sus testimonios, al menos ocho camionetas recorrieron distintos caminos rurales durante la semana anterior. Varios de sus ocupantes preguntaron cómo llegar hasta los bañados y dijeron que estaban buscando a un hombre que no podía salir del lugar.

Al día siguiente, la situación volvió a repetirse. Otro hombre llegó en una camioneta distinta y pidió Wi-Fi para poder utilizar el GPS. Dijo que buscaba a una persona perdida, pero los pobladores le advirtieron que, por el estado del terreno, solo era posible ingresar a caballo.

Días más tarde, el movimiento volvió a repetirse. Varios vehículos llegaron al lugar junto a un tráiler que transportaba caballos y sus ocupantes se internaron hacia el paraje. Los pobladores afirmaron haberlos visto regresar alrededor de las 16, con los animales cargados con “bultos blancos”. También señalaron que había personas ubicadas en distintos cruces de caminos.

A los movimientos registrados en tierra se sumó otro dato llamativo: el avistamiento de un helicóptero amarillo que sobrevoló el área en dirección oeste-este.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la avioneta habría sufrido una falla mecánica y se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia.

La aeronave quedó atascada en el barro y, según información difundida por medios santiagueños, un helicóptero habría llegado posteriormente hasta el lugar para retirar al piloto y al copiloto.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la identificación de la aeronave. En el exterior llevaba una calcomanía que la presentaba como argentina, con la matrícula LV-JIR. Sin embargo, dentro del habitáculo encontraron otra identificación, correspondiente a una aeronave boliviana, con la inscripción CP-3889.

La Justicia Federal mantiene abiertas distintas hipótesis y aguarda poder retirar la aeronave de los humedales para realizar nuevas pericias sobre el aparato que permitan avanzar en la investigación.