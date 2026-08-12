miércoles 12 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2026 - 18:23
País

Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y sospechan de un vínculo narco

Encontraron una avioneta abandonada en Santiago del Estero y la Justicia Federal sospecha de un posible vínculo narco. Fue encontrada en una zona de bañados y sin sus ocupantes.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y sospechan de un vínculo narco.&nbsp;

Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y sospechan de un vínculo narco. 

Una avioneta fue encontrada abandonada en un sector rural de Santiago del Estero y la Justicia Federal investiga cómo terminó en medio de los bañados. El hallazgo se produjo luego de que vecinos de la zona advirtieran una serie de movimientos extraños en el lugar.

Lee además
Santiago del Estero: un hombre se atrincheró y amenazó con matarse si la Policía ingresaba.
Policiales.

Santiago del Estero: un hombre se atrincheró en su casa para que no lo detengan
Salta: rescataron a una joven de Santiago del Estero que estaba encerrada en una vivienda. 
Policiales

Salta: rescataron a una joven de Santiago del Estero que estaba encerrada en una vivienda

Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y sospechan de un vínculo narco

El hallazgo de una avioneta abandonada en medio de los bañados de Santiago del Estero despertó la atención de la Justicia Federal, que investiga cómo terminó allí. Antes de encontrar la aeronave, vecinos de la zona habían advertido movimientos extraños en el sector.

Según medios locales, un hombre que recorría la zona a caballo encontró la aeronave en un sector de bañados de difícil acceso, cerca del límite entre los departamentos de Rivadavia y Aguirre, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Selva.

El poblador explicó que el agua le llegaba hasta el pecho y que las condiciones del terreno le impedían avanzar con mayor seguridad hacia la aeronave. Ante la imposibilidad de acercarse, decidió tomar una fotografía desde el lugar para dejar constancia del hallazgo.

La imagen fue posteriormente entregada a las autoridades policiales y judiciales, que comenzaron a analizarla como parte de las primeras actuaciones para determinar la procedencia de la avioneta y las circunstancias en las que terminó abandonada en ese sector.

Cuando los investigadores finalmente llegaron hasta el lugar, encontraron la avioneta completamente abandonada y sin ninguna persona a bordo. En los alrededores y dentro de la aeronave hallaron bidones de combustible, restos de comida y otros elementos que podrían aportar información para reconstruir qué ocurrió antes de que la aeronave terminara en ese sector de difícil acceso.

Tras el hallazgo, personal de Gendarmería informó de inmediato al juez Molinari, quien ordenó distintas medidas para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en las que la aeronave terminó abandonada en el lugar.

El caso causó sorpresa en Santiago del Estero y la Justicia mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

Qué vieron los vecinos

En los días previos al hallazgo, los pobladores habían advertido movimientos inusuales en la zona. Según sus testimonios, al menos ocho camionetas recorrieron distintos caminos rurales durante la semana anterior. Varios de sus ocupantes preguntaron cómo llegar hasta los bañados y dijeron que estaban buscando a un hombre que no podía salir del lugar.

Al día siguiente, la situación volvió a repetirse. Otro hombre llegó en una camioneta distinta y pidió Wi-Fi para poder utilizar el GPS. Dijo que buscaba a una persona perdida, pero los pobladores le advirtieron que, por el estado del terreno, solo era posible ingresar a caballo.

Días más tarde, el movimiento volvió a repetirse. Varios vehículos llegaron al lugar junto a un tráiler que transportaba caballos y sus ocupantes se internaron hacia el paraje. Los pobladores afirmaron haberlos visto regresar alrededor de las 16, con los animales cargados conbultos blancos”. También señalaron que había personas ubicadas en distintos cruces de caminos.

A los movimientos registrados en tierra se sumó otro dato llamativo: el avistamiento de un helicóptero amarillo que sobrevoló el área en dirección oeste-este.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la avioneta habría sufrido una falla mecánica y se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia.

La aeronave quedó atascada en el barro y, según información difundida por medios santiagueños, un helicóptero habría llegado posteriormente hasta el lugar para retirar al piloto y al copiloto.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la identificación de la aeronave. En el exterior llevaba una calcomanía que la presentaba como argentina, con la matrícula LV-JIR. Sin embargo, dentro del habitáculo encontraron otra identificación, correspondiente a una aeronave boliviana, con la inscripción CP-3889.

La Justicia Federal mantiene abiertas distintas hipótesis y aguarda poder retirar la aeronave de los humedales para realizar nuevas pericias sobre el aparato que permitan avanzar en la investigación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Santiago del Estero: un hombre se atrincheró en su casa para que no lo detengan

Salta: rescataron a una joven de Santiago del Estero que estaba encerrada en una vivienda

Elecciones en Santiago del Estero: el oficialismo de Zamora arrasó y ganó en todos los municipios

CONICET: se realizó una jornada nacional por mayor presupuesto para la investigación

En inquietante informe en Tucumán sobre las apuestas online en niños

Lo que se lee ahora
Cerraron el Paso de Jama
País.

Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Accidente fatal en Susques.
Jujuy.

Tragedia en Susques: una mujer murió tras un choque frontal en la Ruta 52

Alerta por frío extremo en Jujuy 
Jujuy.

Jujuy está bajo doble alerta: qué va a pasar con el tiempo y en qué zonas

Cerraron el Paso de Jama
País.

Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada
Producción.

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 
Deportes

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel