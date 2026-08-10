Santiago del Estero: un hombre se atrincheró en su casa para que no lo detengan

Santiago del Estero: un hombre se atrincheró y amenazó con matarse si la Policía ingresaba.

Durante las primeras horas de este lunes, el barrio Marco Antonio, ubicado en la ciudad de Quimilí de Santiago del Estero, departamento Moreno, fue escenario de un episodio de extrema tensión. En medio de un procedimiento policial, un hombre llamado Gabriel Suárez permaneció encerrado dentro de su casa y amenazó a los efectivos con un cuchillo.

El procedimiento se inició pasadas las 21, cuando los agentes se presentaron en el domicilio con el objetivo de detener a Suárez, quien se encontraba requerido por una denuncia vinculada con violencia de género.

"No me van a sacar vivo", dijo el hombre atrincherado Al notar que los efectivos habían llegado, el hombre se refugió dentro de la casa junto a un amigo y rechazó la posibilidad de salir. De acuerdo con la información que trascendió, durante el diálogo con la Policía habría expresado: “No me van a sacar vivo”, mientras sostenía un cuchillo en sus manos.

El episodio provocó inquietud entre los familiares y vecinos, que siguieron con atención el desarrollo del operativo desde las inmediaciones, mientras los uniformados procuraban convencerlo de abandonar su postura y permitir que su acompañante saliera de la vivienda.

A medida que transcurrió la noche, el escenario de tensión permaneció vigente en la zona. Suárez seguía refugiado dentro de la vivienda y no daba señales de querer entregarse, a pesar de los reiterados pedidos realizados tanto por sus familiares como por los agentes desplegados en el lugar. Trabaja la Unidad para Situaciones de Alto Riesgo (USAR) Debido a la complejidad del operativo, fue convocada la Unidad para Situaciones de Alto Riesgo (USAR). Sus integrantes asumieron el manejo de las conversaciones con el hombre, con el propósito de convencerlo de abandonar su resistencia y concretar el arresto de manera segura, evitando que el procedimiento terminara con personas heridas. El operativo se prolongó por varias horas, mientras los habitantes del barrio Marco Antonio permanecían atentos y expectantes ante el desarrollo de la situación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.