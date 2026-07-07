martes 07 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de julio de 2026 - 11:59
Policiales.

Violencia de género: golpeó a su pareja y la echó desnuda de su casa tras una violenta discusión

Una empleada judicial denunció a un hombre por violencia de género en el barrio Villa del Carmen. Según dijo, el acusado estaba alcoholizado durante el ataque.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El episodio de violencia de género ocurrió durante la madrugada del domingo.

El episodio de violencia de género ocurrió durante la madrugada del domingo.

Un hombre de 44 años, identificado con el apellido Reynoso, quedó denunciado por un supuesto caso de lesiones luego de un episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en el barrio Villa del Carmen.

Lee además
Eliminación de violencia contra la mujer.
Jujuy.

Violencia de género en Jujuy: qué hacer si no te toman la denuncia en una comisaría
disparo contra la casa de su expareja, fue detenido y tenia mas de 100 cartuchos
Jujuy.

Disparó contra la casa de su expareja, fue detenido y tenía más de 100 cartuchos

La presentación fue realizada por una empleada judicial, quien relató ante las autoridades policiales que había arribado alrededor de las 22 del sábado a la casa de su pareja, con quien sostenía un vínculo sentimental desde hacía ocho años, aunque ambos mantenían domicilios separados.

La denuncia: una discusión por el celular terminó en un violento episodio

En ese lugar, ambos compartieron una comida junto al hijo mayor del denunciado y un familiar político, quienes se fueron de la vivienda cerca de las 4 de la mañana. De acuerdo con el relato brindado por la trabajadora estatal, Reynoso presentaba signos de haber ingerido alcohol, debido a que previamente había participado de un torneo de fútbol en el que consumió bebidas alcohólicas durante varias horas.

Según consta en la denuncia, alrededor de las 5 de la madrugada Reynoso habría tomado el celular de la mujer sin su consentimiento y comenzó a revisar los mensajes y conversaciones almacenadas en el dispositivo. La situación se habría desencadenado luego de que escuchara un audio enviado por una antigua pareja de ella, momento en el que reaccionó de manera violenta.

La mujer denunció que el acusado la habría agarrado del pelo y ejercido presión sobre su cuello mientras se encontraba en la cama, en un intento de asfixiarla. Según su relato, luego recibió un golpe de puño en el ojo derecho y volvió a ser arrojada sobre el colchón. Al intentar retirarse del lugar, señaló que el hombre la sujetó de la ropa y la sacó de la vivienda sin prendas de vestir, mientras le expresaba: "Una put debe andar desnuda".

Durante el episodio de violencia y los forcejeos posteriores, la víctima también habría sufrido heridas en la mano derecha y en la rodilla izquierda al caer contra el piso.

Amenazas posteriores y la intervención de la Justicia

La denunciante pudo retirarse de la vivienda a bordo de un vehículo solicitado previamente mediante Uber. Una vez que llegó a su casa, sus hijos notaron las marcas y heridas que presentaba, y la hija mayor decidió contactarse con Reynoso a través de WhatsApp para reprocharle lo ocurrido y pedirle explicaciones por el ataque.

De acuerdo con lo expresado en la denuncia, el hombre habría contestado con mensajes intimidatorios y luego decidió bloquear la comunicación con la mujer. La denunciante manifestó sentir miedo ante la posibilidad de nuevas agresiones o represalias, debido a que el acusado vive solo, aunque cuenta con familiares que tienen residencia en la zona cercana.

El expediente fue informado a la fiscal de Género, Judith Díaz, quien intervino en la investigación y ordenó que se continúe con las medidas correspondientes dentro del proceso judicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Violencia de género en Jujuy: qué hacer si no te toman la denuncia en una comisaría

Disparó contra la casa de su expareja, fue detenido y tenía más de 100 cartuchos

Juanita Tinelli denunció a su ex novio por violencia de género: qué pasó

Tres condenados por el fallido golpe al Banco Macro de San Isidro: el túnel que reveló el plan

La Justicia condenó a un padre a pagar $65 millones a su hija por no reconocerla

Lo que se lee ahora
Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cadáver.
Policiales.

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cuerpo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Asueto para este martes 7 de julio
Jujuy.

Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio

Habilitaronel puente sobre el río Chijra 
Jujuy.

Habilitaron el puente sobre el río Chijra en ambas manos

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cadáver.
Policiales.

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cuerpo

Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció un 4% en dos tramos y el gremio docente lo rechazó
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció un 4% en dos tramos y el gremio docente lo rechazó

Media calzada sobre el puente de avenida Balbín.
Jujuy.

Habilitaron media calzada en el puente de avenida Balbín tras el hundimiento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel