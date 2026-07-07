Violencia de género: golpeó a su pareja y la echó desnuda de su casa tras una violenta discusión

Un hombre de 44 años , identificado con el apellido Reynoso , quedó denunciado por un supuesto caso de lesiones luego de un episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en el barrio Villa del Carmen .

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La presentación fue realizada por una empleada judicial , quien relató ante las autoridades policiales que había arribado alrededor de las 22 del sábado a la casa de su pareja, con quien sostenía un vínculo sentimental desde hacía ocho años , aunque ambos mantenían domicilios separados .

En ese lugar, ambos compartieron una comida junto al hijo mayor del denunciado y un familiar político , quienes se fueron de la vivienda cerca de las 4 de la mañana . De acuerdo con el relato brindado por la trabajadora estatal , Reynoso presentaba signos de haber ingerido alcohol , debido a que previamente había participado de un torneo de fútbol en el que consumió bebidas alcohólicas durante varias horas.

Según consta en la denuncia , alrededor de las 5 de la madrugada Reynoso habría tomado el celular de la mujer sin su consentimiento y comenzó a revisar los mensajes y conversaciones almacenadas en el dispositivo. La situación se habría desencadenado luego de que escuchara un audio enviado por una antigua pareja de ella, momento en el que reaccionó de manera violenta .

La mujer denunció que el acusado la habría agarrado del pelo y ejercido presión sobre su cuello mientras se encontraba en la cama, en un intento de asfixiarla. Según su relato, luego recibió un golpe de puño en el ojo derecho y volvió a ser arrojada sobre el colchón. Al intentar retirarse del lugar, señaló que el hombre la sujetó de la ropa y la sacó de la vivienda sin prendas de vestir, mientras le expresaba: "Una put debe andar desnuda".

Durante el episodio de violencia y los forcejeos posteriores, la víctima también habría sufrido heridas en la mano derecha y en la rodilla izquierda al caer contra el piso.

Amenazas posteriores y la intervención de la Justicia

La denunciante pudo retirarse de la vivienda a bordo de un vehículo solicitado previamente mediante Uber. Una vez que llegó a su casa, sus hijos notaron las marcas y heridas que presentaba, y la hija mayor decidió contactarse con Reynoso a través de WhatsApp para reprocharle lo ocurrido y pedirle explicaciones por el ataque.

De acuerdo con lo expresado en la denuncia, el hombre habría contestado con mensajes intimidatorios y luego decidió bloquear la comunicación con la mujer. La denunciante manifestó sentir miedo ante la posibilidad de nuevas agresiones o represalias, debido a que el acusado vive solo, aunque cuenta con familiares que tienen residencia en la zona cercana.

El expediente fue informado a la fiscal de Género, Judith Díaz, quien intervino en la investigación y ordenó que se continúe con las medidas correspondientes dentro del proceso judicial.