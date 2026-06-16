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16 de junio de 2026 - 14:12
Sociedad.

Caimancito: un detenido por agredir a su pareja de 16 años embarazada

El hecho se registró en Caimancito y la víctima, que cursa el séptimo mes de embarazo, quedó internada en observación y con custodia policial las 24 horas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
VIOLENCIA DE GENERO

Un joven fue detenido en la localidad de Caimancito acusado de agredir físicamente a su pareja, una adolescente de 16 años que cursa un embarazo de siete meses. Por las agresiones la menor se encuentra internada en observación y con custodia policial mientras continúan las acciones investigativas.

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Violencia de Género - imagen ilustrativa

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La causa está a cargo del fiscal Ernesto Lian Resúa, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar Nº 2 de San Pedro de Jujuy, con asiento en Libertador General San Martín.

Los hechos

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el pasado 13 de junio y comenzó a investigarse luego de que la adolescente ingresara a un centro de salud para recibir asistencia médica. Posteriormente, la denuncia fue formalizada por su abuela, lo que permitió activar el protocolo de intervención correspondiente.

Con los primeros elementos reunidos durante la investigación, el fiscal Juan Carlos Baiud, quien se encontraba de turno al momento de los hechos, solicitó la detención del acusado y una serie de medidas de protección destinadas a resguardar a la víctima.

La detención del sospechoso

La medida fue autorizada por el juzgado interviniente y permitió la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Violencia de género - femicidios (1).jpg
violencia de género

violencia de género

En paralelo, se dispusieron medidas de protección para garantizar la seguridad de la adolescente, quien permanece internada en observación y cuenta con custodia policial durante las 24 horas.

La Fiscalía Especializada continúa realizando nuevas diligencias y medidas investigativas con el objetivo de determinar las responsabilidades penales correspondientes y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Si sos víctima de violencia de género comunícate al 0800-888-4363. El programa “Podemos Hablar, Jujuy te escucha” es una de las campañas del Consejo Provincial de la Mujer que funciona las 24 horas los 365 días del año.

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