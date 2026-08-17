lunes 17 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de agosto de 2026 - 20:49
Jujuy.

El Ceibal: se desbarrancó por mirar una gallina y murió

Un hombre de 76 años perdió la vida luego de caer aproximadamente 20 metros en una finca de El Ceibal.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El Ceibal - San Antonio

El Ceibal - San Antonio

Lee además
Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66
Jujuy.

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66
Tragedia en Brasil 
Mundo.

Tragedia en Brasil: volcó un colectivo, murieron 10 personas y hay varios heridos

De acuerdo con la información brindada por la Unidad Regional 6 y la Seccional 7°, la Policía tomó conocimiento del hecho alrededor de las 13.35 y una comisión se trasladó inmediatamente hasta el lugar.

La víctima cayó unos 20 metros

Al arribar a la finca, los efectivos constataron que un hombre había sufrido una caída de altura. En el sector ya se encontraba trabajando personal de Bomberos Voluntarios y también estaba presente la esposa de la víctima.

Según manifestó la mujer ante los efectivos, cerca de las 12 del mediodía su marido se encontraba mirando una gallina cuando, por circunstancias que se investigan, cayó por el barranco.

La caída habría sido de aproximadamente 20 metros.

Murió por las graves lesiones sufridas

A raíz del fuerte impacto, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad. De acuerdo con el reporte policial, se estableció como causal del fallecimiento un traumatismo encéfalo craneano grave (TEC).

Personal policial y de Bomberos intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y avanzar con las diligencias vinculadas al trágico episodio ocurrido en El Ceibal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Tragedia en Brasil: volcó un colectivo, murieron 10 personas y hay varios heridos

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Murió a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en Heroes y Nashville

Tilcara: un auto estuvo punto de caer por una zona de escaleras

Lo que se lee ahora
cuesta de lipan: la pareja de la mujer que fallecio esta con pronostico reservado video
Jujuy.

Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer video
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado video
Jujuy.

Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado

Robó más de 30 celulares en el recital de La Renga. video
Policiales.

Robaron celulares durante el recital de La Renga en Jujuy: ¿cómo se pueden recuperar?

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cómo están los heridos internados

Este martes  inicia un nuevo paro universitario en todo el país, será del 18 al 22 de agosto
País.

Este martes inicia un nuevo paro universitario en todo el país, será del 18 al 22 de agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel