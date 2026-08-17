El Ceibal: se desbarrancó por mirar una gallina y murió

El Ceibal - San Antonio

Un terrible accidente se registró el viernes 14 de agosto en la zona de Finca Carrillo, en El Ceibal, localidad de San Antonio donde un hombre de 76 años murió tras caer por un barranco de aproximadamente 20 metros.

De acuerdo con la información brindada por la Unidad Regional 6 y la Seccional 7°, la Policía tomó conocimiento del hecho alrededor de las 13.35 y una comisión se trasladó inmediatamente hasta el lugar.

La víctima cayó unos 20 metros Al arribar a la finca, los efectivos constataron que un hombre había sufrido una caída de altura. En el sector ya se encontraba trabajando personal de Bomberos Voluntarios y también estaba presente la esposa de la víctima.

Según manifestó la mujer ante los efectivos, cerca de las 12 del mediodía su marido se encontraba mirando una gallina cuando, por circunstancias que se investigan, cayó por el barranco.

La caída habría sido de aproximadamente 20 metros. Murió por las graves lesiones sufridas A raíz del fuerte impacto, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad. De acuerdo con el reporte policial, se estableció como causal del fallecimiento un traumatismo encéfalo craneano grave (TEC). Personal policial y de Bomberos intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y avanzar con las diligencias vinculadas al trágico episodio ocurrido en El Ceibal.

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