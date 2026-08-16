Tragedia en Brasil: volcó un colectivo, murieron 10 personas y hay varios heridos

Al menos 10 personas murieron en Brasil y varias resultaron heridas durante la madrugada de este domingo luego de que un autobús volcara en la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado brasileño de Río de Janeiro.

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El vehículo pertenecía a la empresa Estrela Guia Turismo y trasladaba a 47 personas. Había partido desde Belo Horizonte y tenía como destino final el turístico barrio carioca de Copacabana.

El siniestro ocurrió sobre una ruta que conecta Brasilia con el estado de Río de Janeiro. Según los primeros reportes, el colectivo se salió de la calzada mientras circulaba por una bajada de la sierra y terminó volcado cerca del arcén, en una zona con vegetación.

La Policía Federal de Carreteras intervino en el lugar y confirmó el saldo fatal del accidente. Entre las víctimas se encuentran ocho mujeres y un menor de edad, según reportaron medios locales.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro desplegó un operativo para rescatar y trasladar a los pasajeros heridos hacia distintos centros de salud de la región.

De acuerdo con el reporte médico, dos personas permanecen internadas en estado grave, mientras que alrededor de una docena sufrió lesiones consideradas moderadas.

Investigan las causas del vuelco

Las autoridades trabajan para determinar qué provocó que el autobús se saliera de la ruta y volcara durante el descenso de la sierra.

La empresa Estrela Guia Turismo expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares y aseguró que trabaja junto con las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Operativo de emergencia en Petrópolis

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó públicamente la tragedia y confirmó que el municipio puso en marcha un operativo de asistencia para atender a las personas afectadas por el accidente.

Los equipos de emergencia y las autoridades continúan trabajando en el lugar mientras avanza la investigación para establecer las causas del siniestro.