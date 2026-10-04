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4 de octubre de 2026 - 11:09
Mundo.

Una tormenta de granizo gigante golpeó a Asunción provocando daños en autos y viviendas

Una fuerte tormenta con granizo cayó sobre Asunción, Paraguay, provocando daños en vehículos y viviendas, inundaciones y cortes de energía eléctrica.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
granizo Paraguay

Una tormenta con granizo causó este sábado daños en vehículos y techos de viviendas y dejó sin energía eléctrica a zonas de la capital paraguaya, Asunción, y ciudades aledañas, en medio de una alerta meteorológica por intensas lluvias con ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora, informaron fuentes oficiales.

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En declaraciones a la radio Ñandutí, el director de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, señaló que el fenómeno es “típico de la temporada” de primavera en el Cono Sur, aunque explicó que la intensidad de la tormenta y la granizada pudo verse probablemente “amplificada” por la influencia del fenómeno de ‘El Niño’.

Activan código amarillo en Paraguay por temporal

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activó en principio un código rojo tras la tormenta para brindar una “atención inmediata y continua” a los usuarios que se quedaron sin energía eléctrica.

Hasta el momento, 39 líneas de 23 mil voltios, de las 58 que se quedaron fuera de servicio durante la tarde y noche de este sábado ya fueron restablecidas, indicó la ANDE en X.

Los habitantes de la capital y ciudades del departamento Central como Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Luque, compartieron imágenes y videos de un fuerte temporal con grandes pedazos de granizo.

Las publicaciones también muestran calles inundadas y ciudadanos sorprendidos por el inusual tamaño de bloques de hielo.

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