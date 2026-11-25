El arzobispo García Cuerva acompañó al papa León XIV a la cárcel de Devoto, durante la visita a la Argentina.

El papa León XIV designó este miércoles al arzobispo de Buenos Aires , monseñor Jorge Ignacio García Cuerva , para estar al frente de la coordinación del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria . Se trata de una estructura de alcance internacional impulsada recientemente por el pontífice.

El propósito es consolidar y organizar la labor de la Iglesia Católica junto a quienes se encuentran privados de su libertad . El nombramiento tuvo lugar poco más de quince días después de que ambos participaran de uno de los encuentros con mayor impronta social durante la visita apostólica a la Argentina : el recorrido por la cárcel de Villa Devoto .

La resolución se hizo pública a través del boletín oficial de la Santa Sede y también fue comunicada por la Agencia Informativa Católica Argentina ( AICA ). El arzobispo argentino asumirá esta función por cinco años , dentro de un esquema institucional que dependerá del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral .

El comunicado oficial del Vaticano dio a conocer, además, una nueva designación que involucra a otro representante argentino dentro de la Santa Sede . En esta oportunidad, León XIV eligió a monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe para ocupar la jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado , una de las principales áreas de la Curia Romana , cuya función consiste en acompañar al Papa en la conducción de la Iglesia y en los vínculos diplomáticos con otros países.

Antes de asumir este nuevo cargo, el sacerdote trabajaba como consejero de Nunciatura en la Sección para los Asuntos Generales de esa misma área.

Viola Casalongüe nació el 24 de enero de 1974 en Paraná, provincia de Entre Ríos. Recibió la ordenación sacerdotal el 24 de abril de 1999 y cuenta con una licenciatura en Teología Dogmática. Su trayectoria en el ámbito diplomático del Vaticano comenzó en julio de 2011, cuando se sumó al servicio exterior de la Santa Sede. Desde entonces, desarrolló distintas funciones en las representaciones apostólicas de Liberia, El Salvador y Filipinas.

Más tarde pasó a desempeñarse en la Secretaría de Estado, responsabilidad que llevó adelante en paralelo con la dirección administrativa de la Pontificia Academia Eclesiástica, el centro de formación de los futuros diplomáticos vaticanos.

En el caso de García Cuerva, el nombramiento representa otra muestra del respaldo que León XIV deposita en el arzobispo porteño, con quien sostiene un vínculo estrecho desde antes de convertirse en el sucesor de Francisco.

Los dos coincidieron en el Dicasterio para los Obispos, una de las dependencias centrales de la Curia Romana, que tiene entre sus responsabilidades participar en la evaluación y elección de quienes aspiran a estar al frente de las diócesis en distintas partes del mundo.

La incorporación de García Cuerva a ese organismo se había concretado el 20 de julio de 2021, por decisión de Francisco, en una etapa en la que todavía se desempeñaba como obispo de Río Gallegos.

En enero de 2023, Jorge Bergoglio puso al entonces obispo Robert Francis Prevost al frente de ese dicasterio. El actual Papa permaneció en ese puesto hasta que fue elegido pontífice durante el cónclave de mayo de 2025.

El desempeño de ambos dentro de la estructura vaticana les brindó la oportunidad de estrechar su vínculo y de intercambiar puntos de vista acerca de la tarea pastoral y la orientación de las comunidades católicas. También contribuyó a esa cercanía la experiencia que Prevost había acumulado en América Latina, a partir de su labor como misionero y obispo en Perú.

García Cuerva participó de la organización de la visita de León XIV a la Argentina

García Cuerva tuvo un papel destacado entre las autoridades religiosas que participaron de los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina, que se llevó a cabo del 8 al 11 de noviembre.

Desde su función al frente de la arquidiócesis de Buenos Aires, intervino en la planificación de la agenda prevista en la Capital Federal y en las gestiones conjuntas con los distintos organismos y funcionarios que formaron parte del operativo organizado para recibir al Sumo Pontífice.

En concreto, García Cuerva participó activamente de la organización de la visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en Villa Devoto, y estuvo junto al Pontífice durante el encuentro con las personas detenidas. La decisión de sumar esa actividad al itinerario de la visita apostólica reflejó uno de los ejes que marcaron el recorrido de su labor como sacerdote y obispo.

En el transcurso de aquella visita, León XIV expresó un reconocimiento particular al arzobispo, a los representantes del Gobierno nacional y al personal que lleva adelante labores de asistencia espiritual dentro del penal. Frente a los internos, destacó que quienes cometieron delitos también pueden iniciar un proceso de transformación personal, recuperar sus proyectos de vida y acceder a nuevas posibilidades para volver a integrarse a la comunidad.

“Una nueva vida es posible”, manifestó el Papa al dirigirse a las personas detenidas. Además, puso en valor las iniciativas que se impulsan en las cárceles para promover la superación individual, adquirir conocimientos y aprender distintos oficios.

La designación se dio a conocer en simultáneo con la difusión de una carta apostólica bajo la modalidad de motu proprio, que lleva la firma de León XIV y fue fechada el domingo 22 de noviembre, durante la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En ese texto, el Pontífice dispone una modificación de la estructura institucional mediante la cual la Iglesia organiza y lleva adelante su labor en los centros penitenciarios.

El documento fue denominado In carcere eram, et venistis ad me —“Estaba en la cárcel y vinisteis a verme”—, una frase tomada del Evangelio de San Mateo que alude a la presencia de Jesucristo en quienes padecen circunstancias de dolor, marginación o fragilidad.

A través de esta medida, el Pontífice resolvió disolver la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica, creada originalmente en 1950, y reemplazarla por un nuevo servicio concebido como un espacio de articulación y colaboración a escala global entre las diferentes jurisdicciones de la Iglesia.

El nuevo organismo estará integrado por delegados de las diócesis, las conferencias episcopales y las entidades que agrupan a los obispos en los distintos ámbitos regionales y continentales. Para llevar adelante su tarea, García Cuerva contará con el apoyo de un mínimo de tres asesores especializados en la temática. A su vez, la adhesión de las diferentes comunidades a esta red no será obligatoria.

Entre las responsabilidades que tendrá a su cargo figuran generar espacios para compartir conocimientos y prácticas, formar a sacerdotes, miembros de congregaciones religiosas y laicos que trabajan en contextos de encierro, producir materiales destinados a su preparación y fomentar proyectos académicos relacionados con la teología y el ámbito jurídico.

Esta nueva función se suma a las atribuciones que León XIV le había asignado al arzobispo argentino el 6 de diciembre de 2025, fecha en la que lo designó representante pontificio ante la comisión internacional que ahora dejará de existir. En el ejercicio de esa responsabilidad, García Cuerva formó parte de las tareas destinadas a evaluar y revisar la estructura y el funcionamiento institucional de la pastoral penitenciaria.

García Cuerva acumula casi tres décadas de trabajo pastoral en cárceles

Oriundo de Río Gallegos, donde nació el 12 de abril de 1968, García Cuerva cuenta con una larga trayectoria dedicada a la asistencia y el acompañamiento de personas detenidas, una labor que incorporó a su actividad pastoral desde los comienzos de su sacerdocio.

Recibió la ordenación sacerdotal el 24 de octubre de 1997 y, durante ese mismo año, comenzó a desempeñar funciones en el área de pastoral penitenciaria de la diócesis de San Isidro. A lo largo de su recorrido, también estuvo a cargo de la capellanía en distintas unidades carcelarias bonaerenses y asumió la representación de América Latina y el Caribe ante el organismo internacional abocado a esta actividad.

En el plano académico, García Cuerva se formó en Derecho y Derecho Canónico, dos áreas de conocimiento vinculadas con diversas cuestiones que tuvo que atender a lo largo de su labor junto a sectores en situación de vulnerabilidad. Su recorrido pastoral también incluyó el trabajo en barrios humildes del conurbano bonaerense y la participación en iniciativas de ayuda comunitaria mediante Cáritas.

Su carrera dentro de la Iglesia continuó en 2017, cuando Francisco lo designó obispo auxiliar de Lomas de Zamora. En 2019 recibió una nueva responsabilidad al ser nombrado titular de la diócesis de Río Gallegos. Finalmente, en mayo de 2023, el entonces Papa dispuso su llegada a Buenos Aires para ocupar el lugar del cardenal Mario Aurelio Poli como arzobispo metropolitano.

A partir de la designación comunicada este miércoles, García Cuerva tendrá a su cargo una nueva función de dimensión internacional, que se añadirá a su tarea como máxima autoridad de la Iglesia en Buenos Aires. Esta responsabilidad le permitirá poner en valor cerca de 30 años de recorrido en el ámbito penitenciario y se vincula con los ejes de acción pastoral que León XIV destacó durante su reciente visita a la Argentina.