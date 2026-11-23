Con una frase de León XIV, la Iglesia pidió al Senado aprobar la ley contra la ludopatía. El obispo de Jujuy, Daniel Fernández, firmó el reclamo.

La Iglesia argentina lanzó este lunes 23 de noviembre un fuerte reclamo al Senado de la Nación para que apruebe la ley contra la ludopatía y regule las apuestas online, especialmente entre niños y adolescentes. La advertencia llegó a través de una carta abierta de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que lleva, entre otras firmas, la del obispo de Jujuy, César Daniel Fernández.

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El pronunciamiento se conoció en una semana decisiva para el proyecto, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 y permanece sin aprobación definitiva desde hace casi dos años.

Los obispos advirtieron que la iniciativa podría perder estado parlamentario si no se avanza antes de fin de mes y reclamaron a los legisladores que asuman una posición frente a una problemática que afecta a numerosas familias. “La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, expresaron.

El fuerte reclamo de la Iglesia y la firma del obispo de Jujuy

La carta, titulada “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, retoma palabras del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina para insistir en la necesidad de proteger a las nuevas generaciones.

En el documento, los representantes de la Iglesia señalaron que las consecuencias de las apuestas online van mucho más allá de las pérdidas económicas. Advirtieron sobre el endeudamiento de las familias, las adicciones, el deterioro de los vínculos personales y los proyectos de vida que quedan afectados por el juego compulsivo.

También alertaron que, en los casos más graves, pueden aparecer situaciones de desesperación y riesgo de suicidio.

La Conferencia Episcopal cuestionó que una iniciativa destinada a proteger a niños y adolescentes permanezca sin tratamiento definitivo después de haber sido aprobada en Diputados. El documento lleva las firmas de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

La participación del obispo jujeño en este pronunciamiento coloca también a la provincia dentro de un reclamo nacional que busca establecer mayores controles sobre las plataformas de apuestas.

La Iglesia pidió que el proyecto no quede archivado por las demoras parlamentarias y reclamó que los senadores hagan pública su posición.

Qué propone la ley contra la ludopatía y cuándo se debatirá

El proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea fue aprobado por Diputados el 27 de noviembre de 2024.

La iniciativa busca establecer mecanismos de prevención y asistencia frente al juego problemático, especialmente entre niños y adolescentes.

Entre sus principales propuestas se encuentran:

Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas online.

Restringir el acceso de menores de edad a los sitios de apuestas.

Establecer controles de identidad para los usuarios.

Promover medidas de prevención y asistencia frente a la ludopatía.

Incorporar herramientas de educación y concientización sobre los riesgos del juego compulsivo.

El texto aprobado en Diputados despertó diferencias políticas por el alcance de las restricciones publicitarias y las competencias de las provincias sobre la regulación del juego.

El oficialismo nacional considera que algunas de las prohibiciones son demasiado amplias y trabaja en una alternativa con modificaciones.

El Senado tiene previsto realizar un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales el miércoles 25 de noviembre, mientras que el debate en el recinto está previsto para el jueves 26.

Si la Cámara alta aprueba el texto original, el proyecto quedará sancionado. En cambio, si introduce modificaciones, deberá regresar a Diputados para su revisión. La urgencia está vinculada con el cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 30 de noviembre, y el riesgo de que la iniciativa pierda estado parlamentario.

Mientras continúa la discusión legislativa, la Iglesia insiste en que las apuestas online representan una problemática social y sanitaria que requiere una respuesta del Estado.