Cuatro de cada 10 alumnos de menores recursos faltan a clases por problemas de acceso a la escuela (Foto ilustrativa)

Las desigualdades económicas también impactan en la asistencia escolar de los adolescentes argentinos. Según el último dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 40,5% de los alumnos secundarios de menores recursos faltó a clases por problemas de acceso a la escuela durante 2024 .

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El documento, publicado en el marco del Día Mundial de la Infancia , analiza los principales motivos de inasistencia de los alumnos de quinto y sexto año del nivel secundario, teniendo en cuenta su condición socioeconómica.

Los problemas de salud propios fueron el principal motivo de inasistencia escolar en todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, las dificultades para llegar a los establecimientos educativos tuvieron mayor incidencia entre los estudiantes de menores recursos.

Mientras que el 40,5% de los alumnos del quintil de menores ingresos manifestó problemas de acceso a la escuela , esta cifra descendió al 20,2% entre aquellos de mayor nivel socioeconómico.

Otros motivos de inasistencia entre los estudiantes de menores recursos fueron:

- Problemas de salud propios: 58,9%.

- Llegar tarde: 28,2%.

- Falta de ganas de ir a la escuela: 26,9%.

- Problemas de salud de algún familiar: 21,9%.

- Ayudar con las tareas del hogar: 15,2%.

- Cuidar a algún integrante de la familia: 10,8%.

- Trabajar: 8,4%.

En contraste, entre los alumnos de mayores recursos, el 48,8% manifestó haber faltado porque no tenía ganas de asistir a la escuela y el 39,6% por encontrarse de vacaciones o de viaje.

Cuánto tardan los estudiantes en llegar a la escuela

El informe también analizó el tiempo que destinan los adolescentes a trasladarse hasta sus instituciones educativas.

Entre los estudiantes de menores recursos, el 23,7% tardaba más de 30 minutos en llegar al colegio, mientras que el porcentaje descendía al 13,2% entre los alumnos de mayor nivel socioeconómico.

Además, el 4,5% de los estudiantes del sector de menores recursos necesitaba más de una hora para llegar a su establecimiento educativo.

La asistencia escolar en Argentina

Pese a estas dificultades, el INDEC registró un crecimiento de la escolarización adolescente durante las últimas décadas.

Entre 2001 y 2022, la asistencia a establecimientos educativos de jóvenes de 15 a 17 años pasó del 79,4% al 90,2%.

Por otra parte, la tasa de abandono interanual del nivel secundario disminuyó del 11,4% en 2012 al 6,9% en 2024.