Alumnos de la Escuela de Minas ganaron cinco medallas en las Olimpíadas de Química Argentina

La Escuela de Minas se lució en las Olimpiadas de Química.

Los estudiantes de la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy , tuvieron una destacada participación en la 36.ª edición de las Olimpíadas de Química Argentina, donde consiguieron cinco medallas y dos reconocimientos especiales por su desempeño académico.

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El certamen nacional se desarrolló del 3 al 6 de noviembre de 2026 en Villa Giardino, Córdoba , y reunió a estudiantes que participaron de las diferentes instancias de evaluación. La delegación de la sede San Salvador de Jujuy logró importantes resultados, con dos medallas de plata, tres de bronce y distinciones a los mejores exámenes zonales.

La participación de la Escuela de Minas dejó un balance positivo en este certamen, con estudiantes reconocidos en los niveles 1 y 2 bis de la competencia. Los resultados fueron difundidos por la propia institución, que felicitó a los jóvenes por su preparación y compromiso.

En el Nivel 1 , Leonardo Sosa consiguió una medalla de plata, mientras que Lemuel Ocampo y Ulises Seillant obtuvieron medallas de bronce.

Por su parte, en el Nivel 2 bis, Gonzalo Patagua fue distinguido con una medalla de plata y Victoria Condo alcanzó una medalla de bronce.

Además de las cinco medallas, dos estudiantes consiguieron reconocimientos por sus resultados en las evaluaciones zonales. Ulises Seillant obtuvo la distinción al mejor examen zonal del Nivel 1, mientras que Gonzalo Patagua logró el mismo reconocimiento en el Nivel 2 bis.

Estos resultados representan un nuevo logro académico para la institución educativa jujeña y reflejan el trabajo realizado por los estudiantes durante su preparación para la competencia nacional.

El trabajo de los docentes detrás de los resultados

Desde la Escuela de Minas destacaron que los reconocimientos obtenidos fueron posibles gracias a la dedicación de los estudiantes y al acompañamiento de los docentes encargados de su preparación.

En este sentido, la institución agradeció especialmente a los profesores Norma Pérez, Walter Villa, Lorena Enríquez y Carlos Bustamante, quienes estuvieron a cargo del entrenamiento académico de los participantes.

También reconoció la labor del técnico Oscar Mancilla, quien acompañó a la delegación jujeña durante su participación en el certamen desarrollado en Córdoba.

A través de sus redes sociales, la Escuela de Minas celebró los resultados bajo el mensaje “¡Orgullo minero en las Olimpíadas de Química Argentina!”, destacando el compromiso, la preparación y el trabajo en equipo que permitieron a sus representantes obtener importantes distinciones a nivel nacional.