Olimpíadas de Filosofía: Jujuy eligió a sus representantes para la instancia nacional

Jujuy realizó la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina

Estudiantes de toda la provincia participaron de las Olimpíadas de Filosofía. El certamen impulsa el pensamiento crítico y el debate.

Las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina tuvieron su instancia provincial en Jujuy el jueves 8 de octubre, con la participación de estudiantes secundarios de diferentes localidades. Más allá de los resultados, el encuentro permitió que los jóvenes pusieran en discusión temas vinculados con la identidad, el trabajo y las experiencias personales, demostrando que la filosofía también tiene un lugar importante en las aulas y en la vida cotidiana.

Jujuy. Las plantas y el bienestar: una mirada filosófica sobre el vínculo con la naturaleza

La jornada se desarrolló de manera virtual y reunió a representantes de Perico, San Pedro, Libertador General San Martín, Palpalá, La Quiaca, Palma Sola, Catua y Monterrico , entre otras localidades. La propuesta buscó generar un espacio de intercambio en el que los estudiantes pudieran expresar sus ideas, defender sus argumentos y escuchar perspectivas diferentes.

En una etapa de la vida marcada por preguntas sobre el futuro, las relaciones personales y la propia identidad, la filosofía ofrece herramientas para que los adolescentes puedan detenerse a reflexionar . No se trata solamente de estudiar autores o teorías, sino de aprender a analizar problemas, construir argumentos y reconocer que una misma situación puede interpretarse desde diferentes puntos de vista.

Las Olimpíadas de Filosofía permiten trasladar ese aprendizaje fuera de las actividades habituales del aula. A través de la elaboración de trabajos y la reflexión sobre distintas problemáticas, los participantes encuentran una oportunidad para desarrollar su pensamiento crítico y animarse a formular preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas.

En esta edición, los temas elegidos por algunos de los estudiantes destacados reflejaron esa diversidad de inquietudes: el desarraigo, la identidad, las exigencias del trabajo y las ideas sobre la felicidad fueron parte de las reflexiones presentadas.

Jujuy realizó la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina

Estudiantes destacados en las Olimpíadas de Filosofía de Jujuy

La instancia provincial contó con dos niveles de participación: el Nivel I, destinado a estudiantes de primero, segundo y tercer año, y el Nivel II, para alumnos de cuarto y quinto año.

Los resultados informados por la organización fueron los siguientes:

Nivel I: primero, segundo y tercer año

Primer lugar: Nikos Ayala de Cicco, del Colegio Martín Pescador . Trabajo: DesArraigos. Docente tutora: María Laura Salazar.

Mención especial: Brisa Magalí Vázquez, del Colegio Nuevo Horizonte. Trabajo: ¿Necesario u obligatorio? El trabajo y su ambigüedad. Docentes tutoras: Ingrid Isabel Farfán y Amira Soledad Almirón.

Nivel II: cuarto y quinto año

Primer lugar: Gonzalo Chávez, del Secundario N.º 29 de San Pedro. Trabajo: La transitoriedad de la identidad. Docente tutora: Gabriela Mirta del Rosario Avendaño.

Mención especial: Candela Itatí Cari Esteban, de la Escuela de Minas de San Salvador de Jujuy. Trabajo: Felices para siempre y otras mentiras. Docente tutora: Nora Fabiana Carnio.

Los estudiantes seleccionados representarán a la provincia en la instancia nacional. Según informó la organización, la Universidad Nacional de Tucumán cubrirá los gastos correspondientes a su participación.

Quiénes organizan las Olimpíadas de Filosofía

En Jujuy, la instancia provincial es organizada cada año por el Profesorado de Filosofía del Instituto de Educación Superior N.º 5, en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán y con el apoyo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, según informó la organización local.

La propuesta forma parte de una competencia nacional que busca acercar la filosofía a estudiantes secundarios de diferentes contextos sociales y regiones del país. El reglamento oficial destaca que la participación es voluntaria y que uno de sus objetivos es ofrecer oportunidades de intercambio y desarrollo personal a los adolescentes.

Olimpíadas de Filosofía: Jujuy eligió a sus representantes para la instancia nacional

Pensar el sentido de la vida: el desafío filosófico de 2026

La edición de este año tiene como eje central El sentido de la vida. Desafíos filosóficos para pensar el mundo. La propuesta invita a los jóvenes a reflexionar sobre cuestiones como la libertad, las relaciones humanas, la identidad, el futuro, las nuevas tecnologías y el papel de las redes sociales en la vida cotidiana.

Desde la organización nacional explican que la filosofía puede convertirse en una herramienta para analizar los cambios que atraviesan las nuevas generaciones. Por eso, la competencia propone la elaboración de ensayos y su defensa oral, una metodología que permite ejercitar la escritura, la argumentación y la capacidad de sostener una posición frente a otras miradas.

En ese sentido, las Olimpíadas representan una oportunidad para que los estudiantes se animen a nuevos desafíos intelectuales. Pensar por cuenta propia, cuestionar ideas y aprender a fundamentarlas son capacidades que trascienden una materia escolar y pueden acompañarlos en sus decisiones futuras.

Estudiantes destacados en las Olimpíadas de Filosofía de Jujuy

Cuándo será la instancia nacional

Los estudiantes seleccionados en Jujuy se preparan ahora para representar a la provincia en la instancia nacional de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina, prevista para los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2026, en Tucumán, de acuerdo con el cronograma oficial.

El encuentro será una nueva oportunidad para compartir sus trabajos con jóvenes de otras provincias y conocer diferentes maneras de abordar preguntas que atraviesan a toda la sociedad.

Más allá de los reconocimientos, la participación de los estudiantes jujeños pone en valor el trabajo de sus docentes tutores y de las instituciones educativas que promueven espacios para debatir, reflexionar y desarrollar una mirada crítica sobre el mundo.