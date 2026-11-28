Durante la tarde de este sábado se realizó en Jujuy la 19° edición de la Marcha del Orgullo en bajo el lema “Ante el odio, nuestro orgullo es la resistencia”. La marcha incluyó además reclamos relacionados con el acceso al trabajo, la salud, la vivienda y la protección contra la discriminación.

Entre las principales demandas plantearon la adhesión de Jujuy al cupo laboral travesti trans, una nueva legislación contra la discriminación y el financiamiento de programas destinados a la prevención y atención del VIH, hepatitis, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. También hicieron visibles los pedidos de políticas habitacionales para el colectivo LGTBIQ+ y el respeto de los derechos de las infancias y adolescencias trans y no binarias.

“Ya no pedimos tolerancia sino respeto” Orlando Martín, de la Comisión Organizadora de la Marcha dijo “estamos muy contentos porque vemos a muchas familias y muchos jóvenes”, y agregó que “lo que hacemos es para que ellos después sigan nuestros pasos así como nosotros seguimos los de Jorge Wierna, Lourdes Ibarra, Aylen Chambi entre otras personas que ya no está entre nosotros pero nos han dejado la enseñanza de militar las calles jujeñas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Martín destacó la participación de la gente y sostuvo que “esto demuestra la gran convocatoria que tenemos como referente de la colectiva a nivel provincial y nacional”.

El referente de la Comisión Organizadora dijo también que “falta que la sociedad mire al otro disidente con respteo, no pedimos ya tolerancia sino que pedimos respeto”, y sostuvo que esa situación “se ve mucho en redes sociales, hay mucho mensaje de odio y es por eso que, uno de nuestros lemas es “Ante el odio, nuestro orgullo es la resistencia”.

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