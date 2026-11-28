El periodista falleció a los 66 años tras atravesar un cáncer de riñón

El periodismo argentino está de luto por el fallecimiento de Javier Lozano , reconocido cronista de TN y eltrece, quien murió este sábado 28 de noviembre a los 66 años. El profesional atravesaba un cáncer de riñón que había complicado su estado de salud durante los últimos meses.

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Con casi cuatro décadas de trayectoria, Lozano fue protagonista de importantes coberturas periodísticas y se especializó en la información política y judicial.

El periodista ingresó a Artear en junio de 1987 y comenzó su carrera como acreditado en Tribunales. Posteriormente, se desempeñó como productor de Telenoche y cronista televisivo.

A lo largo de su carrera, cubrió elecciones y desarrolló su labor periodística en la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

En 2020, durante la pandemia de coronavirus, decidió iniciar una nueva etapa profesional y se incorporó como editor al equipo digital de TN, retomando su vínculo con el periodismo escrito.

La emotiva despedida de sus compañeros de TN

Los periodistas Santiago Dorrego y Paula García fueron los encargados de comunicar la noticia al aire. Durante la transmisión, recordaron su trayectoria mediante imágenes de archivo y destacaron su compromiso profesional.

Por su parte, César Rodríguez, quien compartió años de trabajo con Lozano en Telenoche, resaltó su rigurosidad en el manejo de la información y su calidad humana.

11.46.- OTRA PÉRDIDA QUE GOLPEA A TN: Santiago do Rego y Paula García despidieron a Javier Lozano en vivo y reconocieron que atraviesan "un año difícil para todos acá", tras la muerte de Fernando Confessore semanas atrás. pic.twitter.com/ireXnjJPUZ — Muy Fuerte (@muyfuertecom) November 28, 2026

La pasión de Javier Lozano por el fútbol y los animales

Además de su vocación periodística, Lozano era un apasionado hincha de Estudiantes de La Plata y amante de los animales. En sus redes sociales compartía fotografías de sus mascotas y encuentros con amigos y compañeros de trabajo.

Su última publicación en Instagram fue el pasado 4 de julio, cuando compartió imágenes de un almuerzo junto a colegas de TN y el conductor Sergio Lapegüe.

En el mes de octubre falleció el meteorólogo Fernando Confessore

El viernes 16 de octubre murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, a los 58 años. La noticia fue confirmada por su familia y generó una profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo, con quienes compartió más de tres décadas de trayectoria en la televisión argentina.

Según informó el periodista Mario Massaccesi, Confessore sufrió un infarto durante la madrugada mientras se encontraba en su vivienda del barrio porteño de Versalles, junto a su esposa y sus hijas.