El ambiente del boxeo está de luto. Lee Reeves , púgil irlandés de 31 años , murió tras permanecer tres meses en coma inducido a raíz de las severas heridas que sufrió en una pelea celebrada en agosto . La noticia de la muerte del boxeador fue comunicada este martes por su empresa promotora, Queensberry Promotions .

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El trágico hecho tuvo lugar el 1 de agosto , durante la pelea que Reeves disputó frente a su compatriota Gary Cully por el cinturón celta vacante de peso superligero de la BUI , en el 3Arena de Dublín . El enfrentamiento se extendió hasta el décimo round, instancia en la que Cully logró imponerse por nocaut .

El episodio provocó gran conmoción. Reeves permaneció inmóvil sobre el ring y debió ser evacuado en camilla, mientras los médicos intentaban estabilizarlo. Luego fue llevado de urgencia a un centro de salud , donde los profesionales tuvieron que operarlo debido a una severa lesión en el cerebro .

El boxeador irlandés Lee Reeves sufrió un brutal nocaut durante su combate contra Gary Cully en el 3Arena de Dublín. En los últimos segundos del décimo asalto https://t.co/ODdsoU80DZ

El equipo médico optó por mantenerlo en un estado de coma inducido con el objetivo de controlar su delicado cuadro clínico. Reeves continuó hospitalizado durante los meses posteriores y, pese a que en un momento presentó indicios de recuperación, su salud volvió a deteriorarse.

De acuerdo con lo publicado por la prensa de Irlanda, el púgil sufrió una infección el último fin de semana que provocó un nuevo agravamiento de su estado.

Falleció el lunes en el University Hospital Limerick, rodeado de sus familiares. Un mes antes, había sido derivado desde Dublín para permanecer cerca de sus seres queridos.

Quién fue Lee Reeves: su carrera deportiva y su vida fuera del boxeo

El púgil había debutado como profesional en 2018 y acumulaba un registro de 16 triunfos en 18 combates, 11 de ellos conseguidos por nocaut. Sin embargo, su trayectoria y su historia personal iban mucho más allá de sus logros sobre el cuadrilátero.

El deportista irlandés también había formado parte de las Fuerzas Armadas de su país y ganado reconocimiento entre la audiencia británica tras participar en la temporada 2023 de Survivor, el reality emitido por la BBC.

Por otra parte, tenía una fuerte participación en las iniciativas para prevenir el suicidio en su ciudad natal, Limerick. Tras perder a su madre por esa misma causa, se sumó como embajador a una organización que trabaja en esa problemática.

El emotivo mensaje de Gary Cully tras la muerte de su último rival

La muerte generó una profunda conmoción y múltiples expresiones de tristeza entre quienes forman parte del mundo del boxeo. Entre los homenajes, se destacó el emotivo mensaje de Gary Cully, quien había sido su rival en la última pelea de Reeves.

A través de sus redes sociales, el boxeador recordó la amistad que mantenían desde hacía varios años y manifestó lo difícil que le resultaba asimilar lo sucedido.

“Todavía recuerdo los días en el estadio cuando solía ver a Lee en los campeonatos nacionales, en una categoría de peso superior a la mía, y siempre me impresionaban sus peleas y su llamativo atuendo. Qué gran persona y qué caballero. Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano”, manifestó.

La promotora Queensberry Promotions también manifestó su tristeza por el fallecimiento del púgil y destacó sus cualidades al definirlo como “un boxeador inmensamente talentoso, además de un verdadero modelo a seguir y una inspiración para su comunidad”.