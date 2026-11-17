La cuarta edición de Jujuy Corre ya se prepara para llenar de corredores las calles de San Salvador de Jujuy. Este domingo 22 de noviembre , desde las 8 de la mañana, Ciudad Cultural será el punto de partida de una competencia que crece año tras año y que promete reunir a más de mil participantes, entre deportistas locales, visitantes de distintas provincias y corredores de países vecinos.

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Luis Calvetti, secretario de Deportes de Jujuy, destacó que la convocatoria superó las expectativas y que el evento se consolidó como una de las grandes propuestas deportivas de la provincia.

"Primero felicitar a todos los protagonistas que hicieron posible esta cuarta edición de Jujuy Corre, una competencia que ya es nacional porque tenemos la visita de muchísimos runners de muchísimas provincias", expresó.

El funcionario remarcó que detrás de la organización existe un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que permite seguir fortaleciendo una propuesta que combina actividad física, turismo y participación de toda la comunidad.

"Hay un equipo muy grande que hicieron posible una cuarta edición que crece cada vez más, impulsando no solamente el deporte sino también el turismo deportivo" "Hay un equipo muy grande que hicieron posible una cuarta edición que crece cada vez más, impulsando no solamente el deporte sino también el turismo deportivo"

Con entusiasmo, invitó a los jujeños a sumarse a la jornada: "Como siempre, a primera hora del domingo nos levantamos, nos tomamos unos mates y vamos a disfrutar de esa competencia que es verdaderamente multitudinaria y maravillosa de ver. Vamos a tener un domingo en Ciudad Cultural lleno de deportes".

La competencia tendrá recorridos de 2, 5, 10 y 21 kilómetros, con alternativas para corredores experimentados, principiantes, niños y personas que deseen participar de la categoría inclusiva.

"Hay una gran organización. Quiero felicitar nuevamente, y no me voy a cansar de hacerlo, a todos los que hacen posible esta organización que es sumamente abarcativa e inclusiva", agregó el secretario de Deportes.

Cuándo es Jujuy Corre 2026 y cómo participar

Gustavo Caliva, de la Dirección de Deportes, explicó que los preparativos comenzaron prácticamente cuando terminó la edición anterior, debido al crecimiento que viene registrando la competencia.

"Ya venimos desde la edición pensando en esta nueva edición porque realmente es un evento muy importante para toda la provincia. Vienen de todo el país, también vienen de los países vecinos", contó.

El profesor destacó que la carrera también permite mostrar Jujuy a quienes llegan especialmente para participar. "Estamos muy felices de trabajar en conjunto para una actividad nueva en toda la provincia de pedestrismo. Tenemos 21 kilómetros, 10 kilómetros, 5, tenemos inclusiva y kids. Todo deporte, tanto Gobierno de provincia como municipio, trabajando para que salga una buena edición y que vengan a pasar una buena actividad física, actividad también turística acá en nuestra provincia", explicó.

Inscripción, acreditación, fecha y horarios

En cuanto a las fechas que deben tener en cuenta los participantes, el profesor Gustavo Caliva confirmó que las inscripciones se recibirán hasta el viernes 20 de noviembre.

"La actividad de acreditación se va a realizar el día sábado, en Infinito por Descubrir, en Ciudad Cultural. Y el día domingo, ya a partir de las 8 de la mañana, es la largada de todas las categorías", detalló Caliva.

Por su parte, Mariel Sadir, de la Dirección de Deportes, resaltó la importancia de que esta edición incorpore una propuesta accesible para personas que no están acostumbradas a correr largas distancias.

"Felices de poder sumarnos con esta categoría de dos kilómetros inclusiva en una nueva edición de lo que es Jujuy Corre", señaló.

Y explicó que el objetivo es que nadie se quede afuera de la experiencia: "Recordemos que, como siempre decimos, la categoría dos kilómetros es para toda la familia. Es el mismo recorrido que va a realizar Kids, un recorrido simple, ameno, para todas las personas que quizás no vienen entrenando o quieren sumarse a ver cómo se sienten físicamente".

Sadir consideró que poder incorporar una categoría inclusiva a una competencia de esta magnitud representa un avance importante.

"Hablar de inclusión a nivel nacional, ya en conjunto con TN Running, nos enorgullece como municipio, como provincia, en un trabajo articulado entre ambos" "Hablar de inclusión a nivel nacional, ya en conjunto con TN Running, nos enorgullece como municipio, como provincia, en un trabajo articulado entre ambos"

Una carrera que también ayuda: las donaciones de Jujuy Corre

Más allá de la competencia, Jujuy Corre tiene un objetivo solidario que sus organizadores buscan fortalecer en cada edición. El diputado provincial Diego Rotela explicó que la iniciativa ya permitió concretar aportes para instituciones sanitarias y deportivas de Jujuy.

"Esta es una carrera que organizamos en conjunto provincia y municipio, que tiene, más allá de la importancia por ser la más grande, ya es la cuarta edición, una veta importante que es la solidaridad", manifestó.

Entre los aportes realizados este año destacó la incorporación de equipamiento médico al Hospital San Roque. "A través de un trabajo conjunto que hicimos con el Centro de Atención al Enfermo Renal, donamos a nuestro Hospital San Roque un aparato de diálisis nuevo que ya fue instalado y ya está al servicio de todos los jujeños", contó.

También recordó que el año pasado se entregaron dos desfibriladores, uno destinado al área de Deportes del municipio y otro a la provincia. En esta edición, la iniciativa solidaria continuará con una nueva donación.

"Este año vamos a donar también tres más, así que para municipios de la Quebrada la idea es hacer un circuito turístico cardioprotegido también. Esto cuenta con la capacitación del SAME", explicó Rotela.

Y resumió el espíritu que buscan darle al evento: "La idea es que lo que genera Jujuy Corre, de alguna u otra manera, vuelva a la gente".

La cuarta edición también contará con invitados de reconocimiento nacional. Entre ellos estarán el periodista Guillermo Lobo y el Colo Muglia, referente del running con experiencia en competencias internacionales como las maratones de Berlín y Nueva York.

"Seguramente se va a sumar mucha gente más a esta fiesta que ya estamos en el orden de los mil corredores. La idea es poder seguir generando, a través de una actividad deportiva, una ayuda para la gente", concluyó el diputado.

Con la cuenta regresiva en marcha, Jujuy se prepara para vivir un domingo diferente, donde corredores experimentados, familias y principiantes compartirán un mismo escenario. Una oportunidad para disfrutar del deporte, recorrer la ciudad y ser parte de una iniciativa que busca que cada edición deje algo positivo para la comunidad.

Jujuy Corre 2026