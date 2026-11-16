Persecución y detención de dos motochorros armados en avenida Bolivia (Foto Policiales Jujuy)

Dos hombres armados fueron detenidos este lunes 16 de noviembre tras una persecución policial que finalizó en la rotonda de avenida Bolivia, en el ingreso a Ciudad Cultural y a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Un policía habría resultado herido y trasladado al hospital Pablo Soria.

El operativo comenzó luego de que tareas de inteligencia permitieran detectar a un grupo de entre seis y siete motociclistas en los predios de Ciudad Cultural. Según la información policial, dos de ellos portaban armas de fuego, por lo que se desplegó un cerrojo de seguridad en la zona.

Persecución policial y detención en avenida Bolivia Al advertir la presencia de los uniformados, los motociclistas intentaron escapar en distintas direcciones. Sin embargo, los efectivos lograron identificar a los dos sospechosos armados, quienes circulaban a bordo de una motocicleta roja de 110 cc. Durante la huida, los hombres se deshicieron de un arma de fuego, que posteriormente fue recuperada por el personal policial.

La persecución continuó hasta la rotonda de avenida Bolivia, donde efectivos motorizados lograron cercar a los sospechosos. En medio de la maniobra de intercepción, ambos hombres cayeron al pavimento junto con uno de los policías que participaba del operativo. Como consecuencia de la caída, el policía habría sufrido heridas de consideración y necesitó asistencia médica.

Los dos sospechosos fueron detenidos y trasladados a la Brigada de Investigaciones, donde quedaron a disposición de la Justicia. El arma de fuego descartada durante la persecución fue recuperada por los investigadores y quedó vinculada al procedimiento policial. Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre el estado de salud del efectivo herido ni sobre las medidas judiciales que se adoptarán respecto de los detenidos.

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