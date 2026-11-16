lunes 16 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de noviembre de 2026 - 08:21
Jujuy.

Qué va a pasar con el calor en Jujuy: hoy la máxima podría alcanzar los 30ºC

Las temperaturas alcanzarán los 31°C durante la semana en Jujuy. Meteored anticipa varios días con probabilidades de lluvias y tormentas.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jujuy con sol&nbsp;

Jujuy con sol 

La tercera semana de noviembre comienza con temperaturas elevadas en San Salvador de Jujuy y un pronóstico que anticipa el regreso de las lluvias. Según los datos publicados por Meteored, las máximas oscilarán entre los 25°C y los 31°C, mientras que las precipitaciones podrían registrarse desde el martes y mantenerse durante varios días.

Lee además
Alerta amarilla por tormentas en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy pero se mantienen las altas temperaturas
Tormentas en Jujuy.
Lluvias.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy por tres días: qué zonas están afectadas

Para este lunes 16 de noviembre se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 15°C. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiarían a partir del martes, cuando comenzaría un período de inestabilidad.

Jujuy nublado - El tiempo en Jujuy

Jujuy nublado - El tiempo en Jujuy

Cómo estará el tiempo durante la semana en Jujuy

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, el martes 17 de noviembre se espera una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, con una probabilidad de precipitaciones del 70% y una acumulación estimada de 4,5 milímetros.

El miércoles 18 continuará la inestabilidad, aunque las temperaturas volverán a subir. La máxima alcanzaría los 29°C y la mínima se ubicaría en 17°C. Para esa jornada se prevé un 70% de probabilidades de lluvia, con 6,4 milímetros estimados.

El jueves 19 se produciría un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 27°C y una mínima de 16°C. La probabilidad de precipitaciones aumentará al 80%, aunque el volumen estimado de lluvia será menor, con 2,6 milímetros.

Viernes con 31°C y altas probabilidades de lluvia

El viernes 20 de noviembre sería el día más caluroso de la semana, con una máxima de 31°C y una mínima de 18°C. Al mismo tiempo, Meteored anticipa un 90% de probabilidades de precipitaciones y una acumulación estimada de 17 milímetros, el valor más elevado del período analizado.

Además, para esa jornada se pronostican vientos de entre 15 y 45 kilómetros por hora, las velocidades más altas previstas para la semana.

Qué pasará con las lluvias durante el fin de semana

La inestabilidad también se extendería al sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con probabilidades de precipitaciones del 90% en ambas jornadas.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 16°C, con lluvias estimadas en 9,4 milímetros.

En tanto, el domingo la máxima alcanzaría los 27°C y la mínima sería de 17°C. Las precipitaciones podrían acumular alrededor de 11 milímetros.

De esta manera, el pronóstico anticipa una semana marcada por el calor y las lluvias en San Salvador de Jujuy, con seis jornadas consecutivas de probabilidades de precipitaciones desde el martes hasta el domingo. Las condiciones podrían modificarse con el avance de los días, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy pero se mantienen las altas temperaturas

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy por tres días: qué zonas están afectadas

Alerta en Jujuy y Salta por vientos, tormentas y caída de granizo

El tiempo en Jujuy: sin alertas este domingo, pero anticipan el regreso del calor y las lluvias

Las ciudades más calurosas de Argentina este viernes 13 de noviembre y cómo está Jujuy

Lo que se lee ahora
Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: esta semana comienza la segunda etapa de preinscripción

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces
Deportes.

Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario
Jujuy.

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario

Sismo en Susques.
Jujuy.

Temblor en Jujuy: se registró un sismo de magnitud 3,8 cerca de Susques

Altos Hornos Zapla.
Zona Norte.

Altos Hornos Zapla eliminó a Talleres de Perico y es finalista del Torneo Regional Amateur

Tragedia en Salta: encontraron muertos a un padre y sus tres hijas que eran buscados desde el viernes
País.

Tragedia en Salta: encontraron muertos a un padre y sus tres hijas que eran buscados desde el viernes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel