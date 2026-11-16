Qué va a pasar con el calor en Jujuy: hoy la máxima podría alcanzar los 30ºC

La tercera semana de noviembre comienza con temperaturas elevadas en San Salvador de Jujuy y un pronóstico que anticipa el regreso de las lluvias . Según los datos publicados por Meteored, las máximas oscilarán entre los 25°C y los 31°C, mientras que las precipitaciones podrían registrarse desde el martes y mantenerse durante varios días.

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Para este lunes 16 de noviembre se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 15°C. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiarían a partir del martes, cuando comenzaría un período de inestabilidad.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, el martes 17 de noviembre se espera una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, con una probabilidad de precipitaciones del 70% y una acumulación estimada de 4,5 milímetros.

El miércoles 18 continuará la inestabilidad, aunque las temperaturas volverán a subir. La máxima alcanzaría los 29°C y la mínima se ubicaría en 17°C. Para esa jornada se prevé un 70% de probabilidades de lluvia, con 6,4 milímetros estimados.

El jueves 19 se produciría un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 27°C y una mínima de 16°C. La probabilidad de precipitaciones aumentará al 80%, aunque el volumen estimado de lluvia será menor, con 2,6 milímetros.

Viernes con 31°C y altas probabilidades de lluvia

El viernes 20 de noviembre sería el día más caluroso de la semana, con una máxima de 31°C y una mínima de 18°C. Al mismo tiempo, Meteored anticipa un 90% de probabilidades de precipitaciones y una acumulación estimada de 17 milímetros, el valor más elevado del período analizado.

Además, para esa jornada se pronostican vientos de entre 15 y 45 kilómetros por hora, las velocidades más altas previstas para la semana.

Qué pasará con las lluvias durante el fin de semana

La inestabilidad también se extendería al sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con probabilidades de precipitaciones del 90% en ambas jornadas.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 16°C, con lluvias estimadas en 9,4 milímetros.

En tanto, el domingo la máxima alcanzaría los 27°C y la mínima sería de 17°C. Las precipitaciones podrían acumular alrededor de 11 milímetros.

De esta manera, el pronóstico anticipa una semana marcada por el calor y las lluvias en San Salvador de Jujuy, con seis jornadas consecutivas de probabilidades de precipitaciones desde el martes hasta el domingo. Las condiciones podrían modificarse con el avance de los días, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas.