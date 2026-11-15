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15 de noviembre de 2026 - 09:20
Jujuy.

El tiempo en Jujuy: sin alertas este domingo, pero anticipan el regreso del calor y las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada sin precipitaciones y con una máxima de 25°C. Para los próximos días se espera un aumento de las temperaturas y el regreso de la inestabilidad.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
tiempo lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas amarillas por tormentas ni vientos para Jujuy durante este domingo 15 de noviembre. Sin embargo, el pronóstico anticipa cambios en las condiciones meteorológicas para los próximos días, con un marcado aumento de la temperatura al inicio de la semana y el regreso de las lluvias desde el martes.

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Para este domingo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura máxima que alcanzaría los 25°C. De esta manera, el fin de semana cerrará con condiciones estables, antes de que el calor vuelva a sentirse en la provincia.

Cómo estará el tiempo en Jujuy durante la semana

El lunes 16 de noviembre se prevé un aumento de la temperatura, con una máxima de 30°C, marcando el regreso del calor al comienzo de la semana.

Sin embargo, las condiciones cambiarían nuevamente el martes 17. Según el pronóstico del SMN, la temperatura máxima rondaría los 28°C, pero a partir de la tarde comenzarían a registrarse lluvias débiles, que se extenderían durante la noche. Esta situación provocaría que el miércoles 18 de noviembre continúe la inestabilidad, con condiciones similares a las del día anterior.

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Cuándo volverían las lluvias a Jujuy

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones no se limitarían únicamente al martes y miércoles.

El organismo también anticipa que hacia el cierre de la semana volverían las lluvias y las condiciones de inestabilidad, acompañadas por un descenso de las temperaturas máximas. En ese período, los valores rondarían los 24°C, por debajo de los 30°C previstos para el lunes.

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