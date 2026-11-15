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15 de noviembre de 2026 - 10:43
Jujuy.

Julieta Rodríguez es la nueva Paisana Provincial de la Tradición de Jujuy

La representante del Centro Tradicionalista de Gauchos de Perico de San Antonio fue coronada en la 43° edición de la Elección de la Paisana Provincial. Otras dos jóvenes también recibieron distinciones.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Paisana Provincial 2026

Julieta Antonella de los Ángeles Rodríguez fue elegida como la nueva Paisana Provincial de la Tradición de Jujuy, tras la realización de la 43° edición del certamen que reúne a representantes de diferentes agrupaciones gauchas de la provincia.

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La joven, representante del Centro Tradicionalista de Gauchos de Perico de San Antonio, recibió la distinción que la convierte en una de las principales representantes de la cultura, las costumbres y la identidad tradicionalista jujeña durante este nuevo ciclo.

Quiénes fueron elegidas en la 43° edición

Tras finalizar la elección, las nuevas representantes provinciales de la tradición son:

  • Paisana Provincial de la Tradición: Julieta Antonella de los Ángeles Rodríguez, del Centro Tradicionalista de Gauchos de Perico de San Antonio.

  • Primera Donosa: Verónica Ayelén Muñoz, de la Agrupación Gaucha de Guerrero.

  • Segunda Donosa: Tatiana Elizabeth Aisama, del Fortín Gaucho San Pedro y San Pablo.

El reconocimiento a las representantes de la tradición

Luego de conocerse los resultados, desde el Centro Gaucho Tradición felicitaron a las nuevas elegidas y les desearon éxitos en esta etapa. Además, la institución dedicó un reconocimiento especial a su representante, Candela Noemí Llanes, quien participó de la elección como Flor del Pago.

Desde el centro gaucho expresaron su orgullo por la joven y destacaron su compromiso a lo largo de las distintas jornadas, en las que representó a la institución y a sus localidades.

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