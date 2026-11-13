Bianca Itatí Machaca: "Desde que era bebé ya empecé a desfilar con mi papá"

Bianca Itatí Machaca, de 18 años, fue consagrada como la nueva Paisana Nacional de la Tradición tras representar a Jujuy en el certamen que reunió a delegaciones de siete provincias argentinas. La joven, integrante del Centro Gaucho Los Nogales, visitó Arriba Jujuy y contó cómo vivió la elección, su historia familiar y las actividades de la Semana de la Tradición.

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La nueva representante nacional explicó que su vínculo con las costumbres gauchas comenzó desde muy pequeña, gracias a su familia. “Toda mi familia es gaucha, tanto por parte de mi papá como de mi mamá. Desde que era bebé ya empecé a desfilar con mi papá”, relató.

Bianca recordó que fue mini paisanita y que desde entonces soñaba con representar a su centro gaucho. Una de sus referentes fue Tati Domínguez, quien también se desempeñó como paisana provincial.

“Yo la miraba a ella y tenía una admiración. Decía que cuando sea grande quería ser paisana y representar a mi centro gaucho”, contó. También destacó el acompañamiento de su padre y sus abuelos, quienes le transmitieron los conocimientos y valores vinculados al gauchaje.

Sobre su nueva responsabilidad, expresó: “Es un orgullo poder seguir llevando nuestras tradiciones, enseñar que no perdamos el amor por nuestra cultura, por nuestras raíces y especialmente que no perdamos el respeto entre todos”.

Cómo fue la elección de la Paisana Nacional

Durante la entrevista, Machaca explicó que el certamen incluyó distintas actividades destinadas a evaluar los conocimientos y habilidades de las participantes.

En la instancia de campo, las representantes debieron demostrar su dominio del caballo y realizar tareas de ensillado y desensillado. También participaron de una evaluación cultural con preguntas sobre las tradiciones argentinas y el gauchaje, además de interpretaciones de coplas.

La joven destacó el encuentro con representantes de otras provincias, entre ellas San Luis, Santiago del Estero, Salta, Córdoba y Tucumán, y aseguró que espera continuar participando en actividades culturales en distintos puntos del país.

Las costumbres jujeñas que busca transmitir

Al hablar sobre las tradiciones que considera fundamentales, Bianca mencionó la celebración de Todos los Santos, la elaboración de ofrendas para recordar a los seres queridos fallecidos y las ceremonias dedicadas a la Pachamama.

También hizo referencia a las actividades de la Semana de la Tradición, entre ellas la mateada, las muestras culturales y los encuentros gastronómicos, donde las instituciones presentaron comidas regionales como chicha, anchi, mazamorra y bollos.

Además, contó que participó junto a otras paisanas de una visita a Purmamarca, donde fueron recibidas por instituciones gauchas de la localidad.

El cierre de la Semana de la Tradición en Jujuy

Finalmente, Bianca invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas para este sábado 14 de noviembre, con las que finalizará la Semana de la Tradición.

El cronograma contempla un desfile a las 10 de la mañana sobre avenida Forestal. Desde las 16 comenzará la actividad de salón y, a partir de las 22, se realizará un patio criollo que se extenderá hasta las 5 de la mañana del domingo.

La flamante Paisana Nacional aseguró que espera recibir invitaciones para representar a Jujuy en otras provincias y continuar difundiendo las costumbres que aprendió desde su infancia.