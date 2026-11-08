Una tejedora jujeña llevará las tradiciones de la Puna al encuentro con el Papa León XIV

Jujuy tendrá una representante en el encuentro de jóvenes con el papa León XIV, previsto para el martes 10 de noviembre. Se trata de Maricel Suárez, una joven tejedora de la comunidad originaria de Quichagua , departamento de Cochinoca, que participará de esta actividad para compartir la realidad de los pueblos originarios, el trabajo de las mujeres rurales y la importancia del cuidado de la Madre Tierra.

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Su participación tendrá un significado especial para las comunidades de la Puna , ya que será una de las tres jóvenes de distintos puntos del país seleccionadas para transmitir sus experiencias ante el máximo referente de la Iglesia Católica. Maricel representará a Jujuy y a gran parte del NOA en una actividad que permitirá visibilizar las costumbres, las formas de producción y las dificultades que atraviesan las familias de las zonas rurales.

La joven forma parte del Movimiento Campesino Indígena Pucará y de la Cooperativa ECAS de Buenos Aires, organizaciones que acompañaron su recorrido y que tuvieron un papel importante en su selección y acreditación para participar del encuentro.

La convocatoria busca que los jóvenes compartan sus historias y acerquen al Pontífice las realidades de los territorios de los que forman parte. En ese contexto, Maricel tendrá la responsabilidad de transmitir las experiencias de las comunidades originarias del norte argentino.

Nelson Castillo, integrante de la Feria Campesina Pucará, confirmó la participación de la joven y destacó el orgullo que representa para el movimiento que una de sus integrantes haya sido elegida para esta actividad.

“Va a llevar el mensaje fundamentalmente de todo lo que son los pueblos originarios, de cómo viven ellos, cómo trabajan y de muchas mujeres que habitan en nuestra zona”, explicó Castillo.

El representante de Pucará remarcó que la presencia de Maricel permitirá acercar una realidad que muchas veces queda lejos de los espacios de decisión y de las grandes ciudades. La vida comunitaria, las actividades productivas, las tradiciones ancestrales y el esfuerzo cotidiano de las familias rurales serán algunos de los aspectos que estarán presentes en su mensaje.

“Para nosotros es un orgullo que hayan tenido en cuenta a una hermana de nuestro movimiento campesino indígena” “Para nosotros es un orgullo que hayan tenido en cuenta a una hermana de nuestro movimiento campesino indígena”

Una manta artesanal de la Puna como regalo para el Papa

Además de compartir su experiencia, Maricel llevará un presente especial para el papa León XIV: una manta artesanal confeccionada por mujeres de la región.

La prenda representa mucho más que un producto terminado. Detrás de cada tejido existe un proceso de trabajo que comienza con la esquila de los animales y continúa con el hilado de la fibra, el teñido y la elaboración artesanal de cada pieza.

En la Puna jujeña, estas prácticas forman parte de una tradición que atraviesa generaciones. La cría de llamas y ovejas, el aprovechamiento de sus fibras y el conocimiento de las técnicas de tejido constituyen actividades fundamentales para numerosas familias y comunidades.

La manta permitirá mostrar el trabajo de las artesanas y el valor de una producción que conserva técnicas tradicionales y aprovecha los recursos de la región. También será una forma de representar a las mujeres que sostienen estos saberes y encuentran en la actividad artesanal una fuente de trabajo e ingresos.

Castillo explicó que el objetivo de la participación no se limita a entregar un regalo, sino que busca transmitir un mensaje vinculado con la identidad de las comunidades y sus preocupaciones.

“Fundamentalmente estamos preparando a nuestra hermana por el mensaje, por el amor y el cuidado de nuestra Madre Tierra y por lo que están pasando nuestras mujeres y nuestros hermanos”, destacó.

El trabajo de las comunidades rurales y el acompañamiento de Pucará

La participación de Maricel también pone en valor el trabajo que realizan las organizaciones campesinas e indígenas para fortalecer la producción local y generar oportunidades para las familias rurales.

La joven integra el Movimiento Campesino Indígena Pucará, un espacio que acompaña a productores y artesanos de distintas comunidades. A través de la Feria Campesina Pucará, los trabajadores pueden comercializar sus elaboraciones y acercar sus productos a consumidores de diferentes puntos del país.

En ese sentido, Castillo agradeció especialmente el acompañamiento de los jujeños que, desde hace más de diez años, apoyan las iniciativas de la feria y permiten que los productos de las comunidades lleguen a nuevos mercados, incluso en Buenos Aires.

Ese recorrido también forma parte del contexto que hizo posible la participación de Maricel. La articulación entre las organizaciones, el reconocimiento del trabajo artesanal y la difusión de las producciones regionales abrieron una oportunidad para que una joven de Quichagua represente a su provincia en un encuentro de alcance internacional.

Una voz de la Puna jujeña ante el papa León XIV

Maricel ya cuenta con la acreditación correspondiente para participar del encuentro del martes 10 de noviembre. La delegación del Movimiento Campesino Indígena Pucará acompañará a la joven durante la actividad y coordina los detalles vinculados con el protocolo.

Su presencia permitirá llevar al encuentro con León XIV las voces de las comunidades originarias, especialmente las experiencias de las mujeres que trabajan en la producción ganadera y artesanal, conservan los conocimientos heredados de sus antepasados y sostienen la vida comunitaria en la Puna.

Desde Quichagua, en el departamento de Cochinoca, la joven tejedora llegará a Buenos Aires con una manta elaborada por mujeres de la región y un mensaje que busca poner en primer plano la identidad de los pueblos originarios, el cuidado del territorio y el reconocimiento del trabajo campesino indígena.

La experiencia también representa una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de Jujuy y el valor de las tradiciones que continúan vigentes en las comunidades del norte argentino.