domingo 08 de noviembre de 2026
7 de noviembre de 2026 - 10:46
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Minuto a minuto: El Papa León XIV en su visita a Uruguay

El Sumo Pontífice finaliza este domingo la visita al primer destino de su gira sudamericana. Miles de personas asistieron a Florida para escucharlo y de ahí se dirigirá finalmente a Argentina.

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Por  Verónica Pereyra
Papa León XIV - ultima misa en Uruguay

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El Papa León XIV presidió una celebración religiosa en el Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, donde miles de fieles se reunieron para acompañarlo. La misa fue uno de los momentos centrales de su visita al país y estuvo marcada por un mensaje de fe, esperanza y compromiso con la comunidad.

Este domingo se despide del país visitando el Santuario de la “Virgen de los Treinta y tres” que hoy precisamente celebra su fiesta. Su nombre se refiere a los 33 patriotas que se encomendaron a ella para poner en marcha el nuevo país.

"No se cansen de transmitir la fe": el mensaje del Papa a los uruguayos

El Papa agradeció a las madres, abuelas y mujeres que han transmitido la fe de generación en generación, e invitó a las familias, a la Iglesia y a todo el pueblo uruguayo a ponerse en camino para llevar a Cristo a quienes se han alejado de Dios.

Madres y abuelas: ¡no se cansen de transmitir la fe! Prediquen con su vida y también con su palabra. Insistan en la oración, en el amor y en la esperanza: insistan a tiempo y a destiempo. Háganlo con paciencia, sin dureza y sin desaliento. Aunque sus seres queridos parezcan lejos de Dios, sigan poniéndolos ante Él. No dejen de bendecir, de acompañar, de recordarles con sencillez aquello que un día recibieron. Hay puertas que ustedes no pueden abrir, pero Dios sí.

"El amor de Dios esta siempre con nosotros", expresó el Papa en su última misa en Uruguay

Uruguay ya vive la última misa del papa León XIV en el país, que comenzó en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida. Miles de fieles se congregaron para participar de esta histórica celebración, que coincide con el Día de la Virgen de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay. La ceremonia marca uno de los momentos más importantes de la visita del Sumo Pontífice, antes de continuar con su gira por Sudamérica.

Última misa del Papa León XIV en Uruguay y saldrá para Argentina

León XIV llegó a una catedral en Florida tras partir en caravana desde Montevideo. Hará una parada en la capilla Santa Teresita y a las 10:30 horas comenzará la celebración de la Santa Misa en una jornada histórica para el país vecino.

El Papa León XIV pidió a los jóvenes que se animen a casarse y formar una familia

Durante su visita a Uruguay, el Pontífice alentó a las nuevas generaciones a apostar por el matrimonio y asumir compromisos para toda la vida. El mensaje fue compartido durante un encuentro de oración en el histórico Estadio Centenario de Montevideo.

Sus declaraciones se dieron en el marco de su gira por Sudamérica, una región que registra un importante descenso en las tasas de natalidad. León XIV puso el foco en la importancia de construir proyectos familiares y no temerle al compromiso.

León XIV encabeza una vigilia de oración con miles de jóvenes en Montevideo

El papa León XIV participa de una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, donde miles de fieles se congregaron para acompañarlo en la última actividad de su visita a Uruguay. Durante el encuentro, jóvenes de distintas comunidades comparten sus testimonios y experiencias de vida ante el Pontífice, en una celebración marcada por la fe, la esperanza y la participación de las nuevas generaciones.

León XIV pidió poner a las personas por encima de los algoritmos al hablar sobre inteligencia artificial

Durante una actividad en la Universidad Católica del Uruguay, en Montevideo, el papa León XIV se refirió al avance de la inteligencia artificial y llamó a priorizar siempre a las personas por encima de la tecnología. “Hay que poner a la persona antes que al algoritmo”, expresó el Pontífice ante representantes del ámbito educativo.

La actividad formó parte de su agenda en el segundo día de visita a Uruguay, que continuará con una vigilia en el Estadio Centenario. Este domingo viajará a la Argentina para seguir con su gira por Sudamérica.

El Papa visita el cantegril Casavalle

Al grito de "León, amigo, el barrio está contigo", León XIV recorre a pie varias cuadras por el humilde barrio de las afueras de Montevideo.

El papa León XIV alertó sobre la pobreza y la inseguridad infantil durante su visita a Uruguay

Durante su visita al barrio Casavalle, al norte de Montevideo, el papa León XIV lanzó un fuerte mensaje sobre la pobreza, la violencia y la inseguridad que afectan a niños y familias uruguayas.

El Pontífice advirtió que ningún niño debería irse a dormir sin comer ni perder la posibilidad de estudiar y tener un futuro digno por el miedo que genera la inseguridad. En el lugar, bendijo 12 viviendas construidas por el proyecto parroquial Familias de Guadalupe y compartió un encuentro con vecinos y familias beneficiarias. Ante unas 12.000 personas, también pidió un compromiso conjunto de la Iglesia, la sociedad y el Estado para construir una comunidad donde nadie quede excluido.

El Papa León XIV visitó la cabina del avión durante el vuelo a Uruguay

Durante el vuelo que lo trasladó desde Roma hacia Montevideo, el papa León XIV protagonizó un gesto particular al ingresar a la cabina de mando para saludar a los pilotos y conocer de cerca su trabajo. Las imágenes, difundidas por ITA Airways y el Vaticano, muestran al Pontífice conversando con la tripulación y observando los instrumentos de navegación mientras el avión estaba en pleno vuelo. El episodio ocurrió el viernes y marcó uno de los momentos destacados del viaje que dio inicio a su gira por Sudamérica, que continuará este domingo en Argentina.

Cómo sigue la agenda del Papa en Uruguay

El papa León XIV continuará este sábado con una intensa agenda en Uruguay. A las 17 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la periferia de Montevideo, donde se encontrará con una comunidad atravesada por la inseguridad. Luego, a las 18, participará de una actividad en la Universidad Católica del Uruguay junto a referentes académicos y docentes. El cierre de la jornada será a las 19, con una vigilia en el histórico Estadio Centenario.

La visita del Pontífice finalizará el domingo con una misa prevista para las 10.30 en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. Más tarde, a las 15.10, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Carrasco. Unos 20 minutos después, León XIV partirá rumbo a Argentina para continuar su gira por Sudamérica, que también incluye a Perú.

El papa León XIV publicó un mensaje desde Uruguay

En el segundo día de su visita a Uruguay, el papa León XIV publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que llamó a los fieles a continuar con la misión de evangelización y acompañar especialmente a quienes más lo necesitan. El Pontífice los alentó a ser “puentes para que muchos puedan encontrarse con Jesús” y a construir comunidades solidarias, donde se compartan proyectos, sueños y esperanzas. Además, invitó a fortalecer la oración y el compromiso con la fe. “¡Cristo cuenta con vosotros! ¡Cristo cuenta con todos vosotros!”, expresó al finalizar su mensaje.

León XIV llamó a “construir puentes” en su primera misa en Uruguay

Ante una multitud reunida en el Parque París Londres de Paysandú, el papa León XIV encabezó una misa y compartió un mensaje centrado en la fe, la identidad y los símbolos que representan a la comunidad uruguaya. Durante su homilía, destacó tres elementos característicos de la región: los puentes, los palmares y el mate, a partir de los cuales invitó a reflexionar sobre el compromiso y la vida en comunidad. Como eje de su mensaje, eligió una frase del Evangelio: “El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho”.

El Papa habló del mate: "Es signo de familiaridad, amistad y encuentro, nos enseña a compartir"

Durante su mensaje, el papa León XIV tomó tres símbolos característicos de la región para compartir una reflexión sobre la fe y la misión de la Iglesia: el puente, los palmares y el mate. El Pontífice los presentó como elementos que representan la identidad local y que pueden ayudar a pensar el compromiso de la comunidad. Sus palabras despertaron primero risas entre los presentes y luego fueron acompañadas por aplausos.

"Gracias por estar aquí", el mensaje del Papa León a los uruguayos en Paysandú

En el inicio de la celebración religiosa en Uruguay, el papa León XIV se dirigió a los miles de fieles que se acercaron para participar de la misa. El Pontífice destacó que se trataba de la primera celebración eucarística de su visita al país y agradeció el acompañamiento de la multitud: “Queridos hermanos y hermanas, esta es la primera misa de mi visita que celebro en tierras de Uruguay. ¡Gracias por estar aquí!”. Sus palabras fueron recibidas con un fuerte aplauso.

Una multitud saludó a León XIV en su recorrido en el papamóvil

El papa León XIV recorrió las calles rumbo al Parque París Londres. Durante el trayecto, el Pontífice saludó a la multitud que se acercó para verlo de cerca y darle la bienvenida, en medio de muestras de afecto y emoción por su visita.

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