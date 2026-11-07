Minuto a minuto: El Papa León XIV en su visita a Uruguay

"No se cansen de transmitir la fe": el mensaje del Papa a los uruguayos

El Papa agradeció a las madres, abuelas y mujeres que han transmitido la fe de generación en generación, e invitó a las familias, a la Iglesia y a todo el pueblo uruguayo a ponerse en camino para llevar a Cristo a quienes se han alejado de Dios.

Madres y abuelas: ¡no se cansen de transmitir la fe! Prediquen con su vida y también con su palabra. Insistan en la oración, en el amor y en la esperanza: insistan a tiempo y a destiempo. Háganlo con paciencia, sin dureza y sin desaliento. Aunque sus seres queridos parezcan lejos de Dios, sigan poniéndolos ante Él. No dejen de bendecir, de acompañar, de recordarles con sencillez aquello que un día recibieron. Hay puertas que ustedes no pueden abrir, pero Dios sí.