Un jujeño será voluntario en la misa del papa León XIV en Buenos Aires: "Es un momento único"

Abel Saavedra, el jujeño que será voluntario en la misa del papa León XIV en Buenos Aires

La visita del papa León XIV a la Argentina genera una gran expectativa entre los fieles de todo el país, especialmente entre quienes tendrán la oportunidad de participar de las celebraciones religiosas. Uno de ellos es Abel Saavedra, un joven jujeño que fue seleccionado como voluntario y viajará a Buenos Aires para colaborar durante la misa que el pontífice encabezará el lunes 9 de noviembre, a las 11:30, en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

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Saavedra forma parte de la comunidad de la Basílica San Francisco de San Salvador de Jujuy, donde se desempeña como monaguillo y colabora con diferentes actividades religiosas. Durante una entrevista, compartió cómo se prepara para esta experiencia, las tareas que tendrá asignadas y la emoción que siente ante la posibilidad de estar cerca del Papa.

Según explicó el joven, la organización de la visita papal convocó a miles de personas para colaborar en las diferentes sedes donde se desarrollarán las actividades.

De acuerdo con los datos que compartió, fueron seleccionados alrededor de 25.000 voluntarios en todo el país, entre ellos 92 jujeños que prestarán servicio en los distintos encuentros.

"Creo que es un momento único para todos los argentinos, para la vida de nuestra Iglesia. Marca el fin de una larga espera de 39 años que nuestro país no recibía un sumo pontífice", expresó Saavedra.

El joven destacó especialmente la participación de personas provenientes de distintas parroquias y comunidades religiosas de Jujuy, quienes decidieron sumarse a la convocatoria para colaborar con la organización.

Además, remarcó que el voluntariado reúne a personas de diferentes edades y no solamente a jóvenes, ya que todos comparten el objetivo de brindar un servicio durante las actividades del pontífice.

Qué tarea realizará durante la misa del Papa en Buenos Aires

Saavedra viajará el domingo 8 de noviembre por la tarde hacia Buenos Aires, donde se incorporará al equipo de voluntarios que participará de la celebración del lunes.

Según detalló, fue designado para colaborar en la carpa eucarística que estará instalada en el sector del Monumento a los Españoles, donde se desarrollará la misa prevista para las 11:30.

El joven explicó que los voluntarios deberán presentarse desde muy temprano para cumplir con las tareas asignadas y participar de la organización previa al encuentro.

Su función estará vinculada con el espacio eucarístico, una responsabilidad que asumirá con especial emoción por la posibilidad de encontrarse a pocos metros del pontífice.

"Sabemos que los voluntarios, de cualquier lugar que estemos, somos agraciados por la Santa Madre Iglesia, que nos regala esta oportunidad de ser voluntarios", manifestó.

También reconoció que, a medida que se acerca la fecha del viaje, aumentan la ansiedad y los nervios por participar de un acontecimiento que considera histórico.

Su vínculo con la Basílica San Francisco de Jujuy

Abel Saavedra desarrolla desde hace varios años diferentes tareas dentro de la Basílica San Francisco, una de las instituciones religiosas de San Salvador de Jujuy.

El joven explicó que se desempeña como monaguillo y que también colabora con actividades institucionales de la comunidad franciscana.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de los religiosos y la importancia que tuvo su participación dentro de la Iglesia local para fortalecer su compromiso con el servicio comunitario.

Para Saavedra, la posibilidad de colaborar en una celebración encabezada por el Papa representa una continuidad de las tareas que realiza habitualmente en Jujuy, aunque en esta oportunidad tendrá una dimensión especial por la magnitud del acontecimiento.

El mensaje de León XIV para los jóvenes

Durante la entrevista, el voluntario también reflexionó sobre el mensaje que espera recibir del papa León XIV, especialmente en relación con la participación de las nuevas generaciones dentro de la Iglesia y la sociedad.

Saavedra consideró que uno de los principales ejes del pontífice está relacionado con la necesidad de construir puentes entre las personas, fortalecer los vínculos comunitarios y promover valores como el amor, la justicia y la equidad.

Además, destacó la importancia que el Papa otorga a la participación activa de los jóvenes.

"Los jóvenes por ahí siempre decimos que somos el futuro, pero no, los jóvenes somos el ahora", expresó al referirse al mensaje que atribuye al pontífice.

Para el jujeño, esta mirada representa una invitación a que las nuevas generaciones asuman responsabilidades y participen activamente en la construcción de una sociedad más solidaria.

Cómo se prepara espiritualmente para recibir al Papa

Más allá de los preparativos relacionados con el viaje y las tareas de voluntariado, Saavedra explicó que también considera fundamental la preparación espiritual para participar del encuentro.

En ese sentido, señaló que la oración, la reflexión y la contemplación forman parte de los días previos a la llegada del pontífice.

El joven remarcó que la visita no solamente convocará a fieles argentinos, sino también a peregrinos provenientes de países vecinos como Chile, Bolivia y Brasil.

Esta participación internacional, según consideró, permitirá compartir una experiencia de fe con personas de diferentes comunidades y culturas.

Asimismo, destacó que el lema de la visita, vinculado con el llamado a anunciar el Evangelio, representa una invitación a transmitir un mensaje de esperanza y encuentro.

La emoción de un jujeño ante una experiencia histórica

A pocas horas de emprender el viaje, Saavedra reconoció que vive los preparativos con una mezcla de entusiasmo, ansiedad y emoción.

El joven contó que continúa con sus responsabilidades cotidianas, incluidos sus estudios, aunque admitió que la cercanía del encuentro ocupa gran parte de sus pensamientos.

Durante su participación también compartió su expectativa sobre los posibles regalos que recibirá el pontífice, mencionando productos y objetos representativos de la cultura argentina, como ponchos, alfajores y dulce de leche.

Finalmente, agradeció la oportunidad de participar como voluntario y destacó la importancia de mantener abiertas las puertas de la Iglesia para todas las personas que deseen acercarse.

Para Abel Saavedra, la misa del lunes 9 de noviembre será mucho más que una celebración religiosa: representará la posibilidad de servir a su comunidad, compartir un momento histórico con miles de fieles y vivir de cerca la visita del papa León XIV a la Argentina.