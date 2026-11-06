Qué opinan los jujeños sobre la visita del papa León XIV a la Argentina: emoción y expectativas

La opinión de los jujeños por la visita del Papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativas entre los jujeños, que se preparan para seguir las actividades del pontífice durante los próximos días. A través de una encuesta realizada en las calles de San Salvador de Jujuy, vecinos de distintas edades compartieron sus opiniones sobre este acontecimiento, los mensajes que esperan escuchar y cómo piensan vivir su llegada al país.

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Entre los testimonios se repitieron palabras como emoción, esperanza, paz y fe. Mientras algunas familias seguirán las actividades por televisión y redes sociales, otros jujeños ya organizaron sus viajes a Córdoba para participar presencialmente de los encuentros con el Papa.

Una de las principales expectativas entre los vecinos consultados está relacionada con el mensaje que León XIV pueda transmitir a los argentinos, especialmente en un contexto atravesado por dificultades económicas y sociales.

"Después de tantos años, yo creo que es algo hermoso. Espero que nos deje un lindo mensaje a todos, a Argentina en general", expresó una mujer que aseguró que seguirá la visita desde su casa.

La entrevistada también recordó el deseo de muchos argentinos de recibir al papa Francisco, algo que finalmente no ocurrió durante su pontificado. En ese sentido, consideró que la llegada de León XIV representa un momento especial para los fieles.

Otra vecina manifestó su deseo de que la visita contribuya a generar mayor conciencia sobre las dificultades que atraviesa la sociedad. "Creía que iba a venir a traer un poco de paz, concientizar un poco a la gente, porque hoy en día sabemos que pasan un montón de crisis económicas", señaló.

También hubo quienes expresaron su esperanza de que las bendiciones del pontífice lleguen a Jujuy y que su presencia contribuya a fortalecer la unión entre los argentinos.

Un acontecimiento histórico para distintas generaciones

La llegada del Papa también despertó interés entre jóvenes y adultos que nunca tuvieron la oportunidad de presenciar una visita papal en la Argentina.

Un joven entrevistado destacó la importancia del acontecimiento para quienes practican la religión católica. "Yo como joven opino que estoy bastante emocionado por la visita del Papa. Pienso que va a generar conmoción y que es momento donde los fieles tenemos que estar presentes", expresó.

Por su parte, una mujer de 36 años, que se definió como católica aunque no practicante, consideró que se trata de un acontecimiento significativo para la comunidad religiosa.

La entrevistada recordó que hace décadas no se produce una visita de estas características y explicó que, aunque no asiste habitualmente a misa, mantiene las prácticas religiosas dentro de su familia.

Contó que reza todas las noches junto a su hija y que considera importante transmitirle la fe. Además, aseguró que seguirá las actividades del pontífice por televisión.

Algunos jujeños viajarán a Córdoba para ver al Papa

Aunque la mayoría de los consultados aseguró que seguirá la visita desde Jujuy, también hay personas que decidieron viajar para participar de las actividades previstas en Córdoba.

Uno de los entrevistados contó que partirá este domingo junto a su madre, con quien espera vivir por primera vez la experiencia de ver personalmente a un Papa.

"Es una emoción muy grande volver a ver a un Papa acá en la Argentina", expresó el hombre, quien recordó que era muy pequeño cuando Juan Pablo II visitó el país.

Según explicó, contrató un paquete turístico que incluye el traslado y alojamiento. El viaje comenzará el domingo y el grupo tiene previsto llegar el lunes a Córdoba, donde se hospedará en Villa Carlos Paz.

Desde allí, saldrán alrededor de las 5:30 de la mañana hacia el predio donde se desarrollará el encuentro con el pontífice.

El jujeño destacó especialmente la emoción de su madre, quien tendrá la posibilidad de presenciar por primera vez una visita papal.

Cómo seguirán los jujeños la visita del papa León XIV

Para quienes no puedan trasladarse a Córdoba, la televisión, los medios digitales y las redes sociales serán las principales alternativas para acompañar las actividades del pontífice.

Varias de las personas consultadas aseguraron que compartirán ese momento con sus familias, siguiendo las transmisiones y escuchando los mensajes religiosos.

Una mujer explicó que, debido a la distancia y a las dificultades para viajar, permanecerá en Jujuy junto a sus seres queridos. Su intención es seguir la misa por televisión y aprovechar la ocasión para fortalecer su vínculo con la fe.

Otros entrevistados señalaron que estarán atentos a las noticias y publicaciones en redes sociales para conocer los detalles de cada actividad.

De esta manera, la encuesta reflejó distintas formas de vivir la llegada de León XIV a la Argentina. Tanto quienes se preparan para viajar como aquellos que permanecerán en sus hogares coinciden en la expectativa de escuchar un mensaje de paz, esperanza y unidad durante la visita del pontífice.