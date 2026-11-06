Visita del Papa León XIV: Más de 250 jujeños parten el lunes para celebrar junto al Santo Padre

Más de 250 jujeños partirán este lunes por la tarde para acompañar y celebrar la llegada del Papa León XIV al país. La delegación, que partirá con cinco colectivos, fue organizada por la Iglesia Catedral y participará de las diferentes actividades del Papa en la provincia de Córdoba .

El Párroco de la Iglesia Catedral, Manuel Alfaro, adelantó que desde Jujuy partirán “cinco colectivos junto a la delegación diocesana”, y agregó la partida será “ el próximo lunes a las 16 desde la Avenida 19 de abril ”.

“ Vamos a llegar a la madrugada del martes directamente para ir al Campo de FADEA ya que hay un horario de cierre y queremos llegar antes”, dijo Alfaro y sostuvo que “vamos a tener un poco de margen en el tiempo porque hay que caminar entre cuatro y seis kilómetros desde el lugar donde nos dejan los colectivos hasta el campo”.

El Párroco de la Catedral dijo que van con muchas expectativas por lo que será la celebración religiosa en el lugar, “va a ser una misa masiva la que tendrá el Papa” y recordó que ese día León XIV “ tendrá un encuentro con los Obispos, sacerdotes, consagrados y seminaristas de todo el país en la Catedral de Córdoba ”.

“Calculamos que desde las 18, porque será una desconcentración muy grande y nos va a llevar mucho tiempo, estaríamos volviendo a Jujuy y estaríamos llegando el miércoles a las 8 de la mañana”, adelantó el sacerdote.

“El Papa le da importancia a la unidad ecuménica”

El Padre Alfaro habló también de la diversificación y la participación de diferentes actores en este encuentro con León XIV, “el Papa, así como lo hacía Francisco, le da mucha importancia al ecumenismo para que las distintas religiones y las Iglesias que están evangelizando en nuestro país tengamos algunos encuentros”.

“Francisco ponía el acento en el Evangelio de Juan que todos sean uno y ese es el lema también de León XIV, por lo tanto el Papa le da mucha importancia a la unidad ecuménica de todas las religiones”, dijo Alfaro.

Padre Manuel Alfaro - Párroco Iglesia Catedral

Expectativas por las palabras del Papa León XIV

Sobre la visita del Papa al país, el Padre Manuel sostuvo que “tenemos muchas expectativas, como todo el país, de poder escuchar y ver al Papa León XIV y que esas palabras sirvan en todos los sectores de nuestro país”, y agregó que “creo que las palabras del Papa tienen que calar profundamente en todos los sectores, especialmente en los dirigentes”.

“Él ya sabe lo que pasa a nivel social en cada uno de los países que visita y me parece que alguna palabra seguramente nos va a decir para todos los sectores”, finalizó.