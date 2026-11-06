Jujeños viajarán a Córdoba para ver al papa León XIV: "Viene a traer unidad a la Argentina"

La expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina crece entre los fieles jujeños que se preparan para viajar a Córdoba y participar de las actividades religiosas. Amaru Farfán, referente católico de Jujuy, confirmó que este domingo partirán tres colectivos con peregrinos que buscarán estar presentes en el encuentro previsto en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

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Durante una entrevista, Farfán compartió la emoción que genera esta visita entre los integrantes de la comunidad católica y destacó especialmente el mensaje que esperan recibir los jóvenes. Según expresó, la llegada del pontífice representa una oportunidad para fortalecer la fraternidad, promover la unidad y renovar el compromiso de los fieles con la sociedad.

Los preparativos para el viaje ya se encuentran en su etapa final. Farfán contó que los peregrinos saldrán este domingo rumbo a Córdoba, donde buscarán participar de la celebración encabezada por León XIV.

"Viajamos nosotros el domingo. Muy entusiasmado, obviamente, por poder realizar este viaje", expresó el referente católico.

Además, señaló que la expectativa comenzó desde que se anunció la visita y fue creciendo a medida que se conocieron los mensajes del pontífice y se acercó la fecha del encuentro.

El jujeño destacó que serán tres los colectivos que partirán hacia Córdoba, lo que refleja el interés de los fieles de la provincia por participar de este acontecimiento.

Para quienes realizarán el viaje, la posibilidad de encontrarse con el Papa representa una experiencia religiosa significativa, que también permitirá compartir la celebración con peregrinos provenientes de otros puntos del país.

Qué mensaje esperan los jóvenes del papa León XIV

Uno de los aspectos que Farfán considera más importantes de la visita está relacionado con el mensaje que el pontífice podría transmitir a las nuevas generaciones.

El referente católico hizo referencia al concepto de la "civilización del amor", una propuesta impulsada por el papa Francisco que plantea la construcción de una sociedad basada en la solidaridad, la fraternidad y el compromiso con los demás.

Según explicó, esta idea también aparece en las oraciones y mensajes que se difundieron durante los preparativos para recibir a León XIV.

"Creo que él viene con ese mensaje para los jóvenes: jóvenes, renazcan y puedan ser parte de este cambio junto a la civilización del amor", manifestó Farfán.

En ese sentido, consideró que la juventud tendrá un papel importante en la construcción de una sociedad más comprometida con el bienestar colectivo.

El legado de Francisco y la importancia de la fraternidad

Farfán también vinculó el mensaje que espera de León XIV con algunas de las enseñanzas que dejó el papa Francisco durante su pontificado.

En particular, destacó la importancia de reconocer las diferencias entre las personas sin perder de vista aquello que las une como sociedad.

Para explicar esta idea, recordó la imagen del poliedro utilizada por Francisco, que representa la diversidad de personas y comunidades que pueden convivir manteniendo sus particularidades.

El referente católico señaló que este concepto también se relaciona con el trabajo pastoral que se desarrolla en Jujuy, donde la comunidad religiosa busca fortalecer los vínculos entre sus integrantes.

En ese marco, utilizó como ejemplo la imagen de una red, en la que cada punto resulta necesario para sostener al conjunto. Si uno de esos puntos se rompe, explicó, toda la estructura puede verse afectada.

De esta manera, sostuvo que la fraternidad y el acompañamiento mutuo serán algunos de los ejes que podrían estar presentes en el mensaje del pontífice.

“León viene a traer unidad a la Argentina”

Otro de los temas destacados durante la entrevista fue la importancia de la visita papal en el contexto social, cultural y económico que atraviesa el país.

Farfán consideró que el encuentro puede convertirse en una oportunidad para promover el diálogo entre diferentes sectores y fortalecer los vínculos entre los argentinos.

"Yo creo que León viene a traer unidad a la Argentina y más en este contexto social, cultural, económico que estamos. Creo que es una gran necesidad", expresó.

Además, valoró la intención de que las actividades del pontífice cuenten con la participación de representantes de distintos sectores, espacios políticos y provincias del país.

Para el referente católico, la presencia de León XIV tendrá un significado que irá más allá de las celebraciones religiosas, ya que sus palabras podrían invitar a reflexionar sobre la convivencia, el respeto y la construcción de una sociedad más unida.

Mientras tanto, los peregrinos jujeños ultiman los preparativos para partir este domingo hacia Córdoba. Allí esperan compartir una jornada de fe y escuchar personalmente el mensaje del Papa, con la expectativa de regresar a Jujuy con una experiencia que fortalezca su compromiso religioso y comunitario.