El papa León XIV partió de Roma y comenzó su viaje a América Latina

El papa León XIV partió este viernes 6 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino, en Italia, y comenzó oficialmente su viaje apostólico por América Latina. El avión de ITA Airways que transporta al pontífice despegó a las 7:05 de la mañana, hora italiana , con destino a Montevideo, Uruguay, la primera escala de una gira que también incluirá Argentina y Perú.

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La salida fue confirmada por Vatican News y la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Santo Padre viaja acompañado por integrantes de su comitiva y periodistas acreditados que cubrirán las actividades previstas durante los próximos doce días.

Se trata del sexto viaje apostólico internacional desde el inicio de su pontificado y tendrá una agenda que combina celebraciones religiosas, encuentros con autoridades políticas y actividades junto a comunidades de los tres países.

La visita se extenderá desde el 6 hasta el 17 de noviembre y contempla aproximadamente una docena de vuelos, recorridos por diez ciudades y cerca de 40 intervenciones públicas en español.

El Papa inició su viaje en Roma: cuándo llegará a Argentina

Antes de subir al Airbus A330-900 de ITA Airways, León XIV se despidió de las personas que se encontraban en la pista del aeropuerto romano. Minutos después, el avión despegó rumbo a Uruguay.

Según la programación oficial del Vaticano, el pontífice tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco este viernes a las 16:30, hora local, después de más de trece horas de vuelo.

Durante su primera jornada mantendrá encuentros con autoridades civiles y políticas, participará de la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y celebrará las Vísperas junto a representantes de la Iglesia uruguaya.

Su estadía en Uruguay continuará durante el sábado 7 y parte del domingo 8 de noviembre, con actividades religiosas y encuentros en Montevideo, Paysandú y Florida.

El domingo por la tarde llegará a Argentina, donde permanecerá hasta el miércoles 11 de noviembre.

De acuerdo con el cronograma oficial, el avión papal aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires el domingo a las 16:30. Allí comenzará una agenda que incluirá encuentros institucionales, misas y celebraciones multitudinarias.

La agenda de León XIV en Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján

La llegada del papa León XIV a Argentina genera una gran expectativa entre los fieles de todo el país, incluidos los jujeños que se preparan para participar de las diferentes celebraciones.

El domingo 8 de noviembre, después de su arribo a Buenos Aires, el pontífice visitará la Plaza San Martín y posteriormente se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

Durante esa misma jornada participará de una actividad institucional en el Palacio Libertad, con representantes de diferentes sectores de la sociedad.

El lunes 9 de noviembre será una de las fechas centrales de su visita. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. También se reunirá con representantes del mundo del trabajo y distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde presidirá una misa a las 10 de la mañana en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego participará de un encuentro con representantes de la Iglesia local y regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, León XIV celebrará una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese mismo día partirá rumbo a Lima para comenzar la última etapa de su viaje.

En Perú visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, con celebraciones religiosas y encuentros con diferentes comunidades, incluidos representantes de pueblos amazónicos.

El regreso del pontífice a Roma está previsto para el martes 17 de noviembre.

La salida del avión desde Italia marca el comienzo de una visita de gran relevancia para la Iglesia católica latinoamericana. Durante los próximos días, la atención estará puesta especialmente en su llegada a Argentina y en las celebraciones que reunirán a fieles de diferentes provincias, entre ellos peregrinos de Jujuy.