viernes 06 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2026 - 08:03
Mundo.

El papa León XIV partió de Roma y comenzó su viaje a América Latina

El papa León XIV despegó este viernes desde Roma rumbo a Uruguay. El domingo 8 llegará a Argentina y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
León XIV ya viaja hacia América Latina: llegará a Argentina el domingo &nbsp;

León XIV ya viaja hacia América Latina: llegará a Argentina el domingo

 

Lee además
El papa León XIV celebrará una misa en Córdoba el 10 de noviembre. Una histórica cruz de las monjas de Santa Catalina será parte de la ceremonia.
País.

Una cruz de más de 100 años acompañará al papa León XIV en Córdoba
Logo del Papa León XIV: Bienvenidos todos: el mensaje de inclusión de la visita del Papa
País.

Visita del papa León XIV con un logo que representa la diversidad y unidad

La salida fue confirmada por Vatican News y la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Santo Padre viaja acompañado por integrantes de su comitiva y periodistas acreditados que cubrirán las actividades previstas durante los próximos doce días.

Se trata del sexto viaje apostólico internacional desde el inicio de su pontificado y tendrá una agenda que combina celebraciones religiosas, encuentros con autoridades políticas y actividades junto a comunidades de los tres países.

La visita se extenderá desde el 6 hasta el 17 de noviembre y contempla aproximadamente una docena de vuelos, recorridos por diez ciudades y cerca de 40 intervenciones públicas en español.

El Papa inició su viaje en Roma: cuándo llegará a Argentina

Antes de subir al Airbus A330-900 de ITA Airways, León XIV se despidió de las personas que se encontraban en la pista del aeropuerto romano. Minutos después, el avión despegó rumbo a Uruguay.

Según la programación oficial del Vaticano, el pontífice tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco este viernes a las 16:30, hora local, después de más de trece horas de vuelo.

Durante su primera jornada mantendrá encuentros con autoridades civiles y políticas, participará de la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y celebrará las Vísperas junto a representantes de la Iglesia uruguaya.

Su estadía en Uruguay continuará durante el sábado 7 y parte del domingo 8 de noviembre, con actividades religiosas y encuentros en Montevideo, Paysandú y Florida.

El domingo por la tarde llegará a Argentina, donde permanecerá hasta el miércoles 11 de noviembre.

De acuerdo con el cronograma oficial, el avión papal aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires el domingo a las 16:30. Allí comenzará una agenda que incluirá encuentros institucionales, misas y celebraciones multitudinarias.

La agenda de León XIV en Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján

La llegada del papa León XIV a Argentina genera una gran expectativa entre los fieles de todo el país, incluidos los jujeños que se preparan para participar de las diferentes celebraciones.

El domingo 8 de noviembre, después de su arribo a Buenos Aires, el pontífice visitará la Plaza San Martín y posteriormente se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

Durante esa misma jornada participará de una actividad institucional en el Palacio Libertad, con representantes de diferentes sectores de la sociedad.

El lunes 9 de noviembre será una de las fechas centrales de su visita. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. También se reunirá con representantes del mundo del trabajo y distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde presidirá una misa a las 10 de la mañana en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego participará de un encuentro con representantes de la Iglesia local y regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, León XIV celebrará una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese mismo día partirá rumbo a Lima para comenzar la última etapa de su viaje.

En Perú visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, con celebraciones religiosas y encuentros con diferentes comunidades, incluidos representantes de pueblos amazónicos.

El regreso del pontífice a Roma está previsto para el martes 17 de noviembre.

La salida del avión desde Italia marca el comienzo de una visita de gran relevancia para la Iglesia católica latinoamericana. Durante los próximos días, la atención estará puesta especialmente en su llegada a Argentina y en las celebraciones que reunirán a fieles de diferentes provincias, entre ellos peregrinos de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una cruz de más de 100 años acompañará al papa León XIV en Córdoba

Visita del papa León XIV con un logo que representa la diversidad y unidad

Javier Milei y su mensaje al papa León XIV: "La Argentina lo espera con enorme alegría"

Juan Carlos Pallarols le regalará un cáliz especial al papa León XIV: "Es un privilegio poder hacerlo"

El papa León XIV llega hoy a Uruguay: a qué hora aterriza y cómo será su agenda

Lo que se lee ahora
A qué hora llega el papa León XIV a Uruguay hoy, viernes 6 de noviembre.
Mundo.

El papa León XIV llega hoy a Uruguay: a qué hora aterriza y cómo será su agenda

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por sus hijos
Espectáculos.

Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por los viajes de sus hijos

Ingreso a primer año 2027: el viernes 6 de noviembre se conocerán las vacantes
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: hoy se conocerán las las vacantes asignadas

Quini 6 - Sorteo 
Juego.

Quini 6: los números ganadores del sorteo del miércoles 4 de noviembre

Este viernes habrá asueto para los empleados municipales deSan Salvador de Jujuy
Jujuy.

Este viernes habrá asueto para los empleados municipales de San Salvador de Jujuy

El riesgo país llegó a 918 puntos y preocupa al mercado
País.

Caen los bonos argentinos y se dispara el riesgo país por encima de los 900 puntos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel