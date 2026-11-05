Ingreso a primer año 2027: el viernes 6 de noviembre se conocerán las vacantes

Miles de familias jujeñas están pendientes de una de las fechas más importantes del calendario escolar para el ingreso a primer año . Este viernes 6 de noviembre se publicarán los resultados de la primera asignación de vacantes para el ingreso a primer año 2027, una instancia que permitirá conocer qué estudiantes consiguieron un banco en las escuelas secundarias elegidas.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy

Jujuy. Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

La publicación llegará después de dos jornadas de evaluación realizadas el 29 de octubre y el 4 de noviembre . Esta última estuvo destinada exclusivamente a los estudiantes que no pudieron presentarse en la fecha original por motivos debidamente justificados.

El proceso de ingreso contempla dos mecanismos diferentes : la evaluación de Lengua y Matemática en determinados establecimientos y la asignación de vacantes mediante INPROJUY en las escuelas con sobredemanda que no tienen examen.

Los resultados podrán consultarse en la página oficial del Ministerio de Educación de Jujuy: https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/ .

Más de 3.100 aspirantes para 1.720 bancos: cómo se asignan las vacantes

La primera preinscripción dejó en evidencia una importante demanda en determinados colegios de la provincia. Según los datos publicados, 14 establecimientos con instancia evaluativa registraron 3.169 aspirantes para un total de 1.720 bancos disponibles.

Esto significa que hubo 1.449 preinscripciones más que vacantes en esas instituciones. La cifra no representa el total de estudiantes que buscan ingresar a la secundaria en Jujuy, sino únicamente a quienes eligieron los colegios incluidos en ese relevamiento.

Entre los establecimientos más solicitados aparecen el Colegio N° 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, con 511 preinscriptos para 170 bancos; la Escuela Técnica N° 1 “Escolástico Zegada”, con 455 aspirantes para 180 lugares; y el Colegio N° 2 “Armada Argentina”, con 296 estudiantes para 150 vacantes.

En estos establecimientos, los estudiantes rindieron una evaluación de Lengua y Matemática. La primera jornada se desarrolló el 29 de octubre y la segunda tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre para quienes habían justificado su ausencia por problemas de salud, accidentes, fallecimiento de un familiar directo u otras situaciones de fuerza mayor.

Sin embargo, hay otro mecanismo que genera muchas dudas entre las familias: el sistema de asignación de vacantes de INPROJUY.

Cómo funciona la asignación por día, hora, minuto y segundo

En las escuelas que tienen más estudiantes preinscriptos que bancos disponibles, pero no realizan examen, se utiliza un procedimiento que toma en cuenta el momento exacto en el que cada familia completó su preinscripción.

Primero, el sistema registra la fecha y el horario de cada inscripción, incluyendo el día, la hora, los minutos y los segundos.

Después, mediante un procedimiento de INPROJUY, se asigna a cada escuela un momento específico dentro del período de preinscripción.

A partir de ese horario, el sistema busca las preinscripciones que se encuentran más cerca del momento asignado a la institución, respetando las condiciones de prioridad establecidas.

Para entenderlo mejor, podemos imaginar este ejemplo:

Una escuela recibió 200 preinscripciones, pero solamente tiene 100 bancos disponibles. Mediante INPROJUY se le asigna como momento de referencia el 16 de octubre a las 10:30:00. El sistema comienza a identificar las preinscripciones más cercanas a ese momento, tanto anteriores como posteriores, y va asignando lugares de acuerdo con los cupos y las condiciones establecidas.

Esto significa que no necesariamente consigue una vacante quien se anotó primero. El sistema no funciona por orden de llegada, sino por cercanía al momento asignado a cada establecimiento y respetando los agrupamientos previstos.

El orden de prelación contempla primero a estudiantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la condición correspondiente, luego a los abanderados, después a quienes tienen hermanos en la institución y finalmente a los estudiantes sin una condición particular.

Cada grupo tiene un cupo previsto y la búsqueda continúa hasta completar los lugares disponibles o agotar las preinscripciones correspondientes.

Por eso es tan importante distinguir el horario en el que una familia se anotó del momento asignado a la escuela. Son dos datos diferentes y ambos intervienen en el procedimiento.

Los resultados de esta asignación también se conocerán este viernes 6 de noviembre.

Qué hacer si consiguió un banco y cómo sigue el ingreso a primer año

Una vez publicados los resultados, las familias deberán prestar atención a los siguientes pasos, ya que obtener una vacante no significa que la inscripción esté terminada.

Los estudiantes que hayan conseguido un banco

Confirmar su inscripción de manera presencial en el establecimiento correspondiente durante los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

Presentar la constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado, la partida de nacimiento, las fotocopias del DNI del estudiante y de su padre, madre o tutor, además de la ficha de salud y otros certificados que correspondan según cada situación.

El Ministerio de Educación advierte que no realizar la inscripción definitiva durante las fechas establecidas implica perder la vacante asignada.

¿Y qué pasa con los estudiantes que no consiguieron un banco?

En esos casos, el proceso no termina. Está prevista una segunda instancia de preinscripción que se realizará del 17 al 19 de noviembre, a través de la plataforma digital habilitada por Educación.

A diferencia de la primera etapa, en esta oportunidad las familias podrán seleccionar hasta dos instituciones educativas: una como primera preferencia y otra como alternativa.

Las nuevas asignaciones se realizarán teniendo en cuenta las vacantes disponibles y el mecanismo correspondiente a cada establecimiento.

El cronograma continuará de la siguiente manera:

6 de noviembre: publicación de resultados de la primera asignación.

10, 11 y 12 de noviembre: confirmación presencial de las vacantes obtenidas.

17 al 19 de noviembre: segunda preinscripción para quienes no consiguieron un banco.

21 de noviembre: publicación de escuelas con sobredemanda de la segunda instancia.

24 de noviembre: asignación de momentos mediante INPROJUY.

26 de noviembre: publicación de resultados de la segunda asignación.

27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: inscripción definitiva de la segunda instancia.

Para quienes todavía no obtengan una vacante, el calendario contempla una tercera preinscripción durante diciembre y posteriormente un período de reubicación previsto entre febrero y marzo de 2027.